Использование Россией наемников Вагнера дает козыри США 2.05.2018, 11:16

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На данный момент российские ЧВК обнаружены в трех странах.

В феврале, в ходе американских ударов, по сообщениям, погибло большое число русских, работавших на группу “Вагнер” (Wagner Group), частную военную компанию, принадлежащую близкому другу президента России Владимира Путина, после того, как русские пересекли границу “де-конфликтной зоны” - реку Евфрат и попытались захватить нефтеперерабатывающий завод и соседние месторождения нефти и газа расположенные вблизи сирийского города Дейр Эззор. После того, как русские вступили в [огневой] контакт с американскими силами на месте, американцы ответили авиа- и артиллерийскими ударами, убив и ранив до 300 русских, пишет realcleardefense.com (перевод – perevodika.ru).

Почему ЧВК “Вагнер” была там? Потому что русские, вероятно, извлекли неправильные уроки из использования Соединенными Штатами контрактников частных военных компаний в Ираке и Афганистане.

В отличие от вооруженных американских контрактников, большинство из которых обеспечивает безопасность мобильных и стационарных объектов, и вооружены легким стрелковым оружием - пистолетами, автоматами и пулеметами, российские контрактники, по сообщениям, имеют на вооружении танки и другую бронетехнику. И они проводят наступательные операции, в отличие от американских контрактников которые выполняют функции охраны и обеспечения безопасности. Действия американских контрактников четко определяются “Правилами применения силы”, которые строго регламентируют использование вооруженной силы.

Американским контрактникам запрещено выполнять функции, которые “изначально принадлежат государству”, такие как проведение уголовных расследований, командование вооруженными силами или заключение контрактов. Они используются для целей освобождения военнослужащих регулярной армии от небоевых функций для выполнения ими боевых задач и быстрого укомплектования [небоевым] персоналом. Хотя гибель контрактников, привлекает, как правило, мало внимания средств массовой информации, по сравнению с военными потерями, Пентагон осуществляет публичный учет количества контрактников, выполняемых ими задач и мест их расквартирования.

После февральских ударов, русские подтвердили, что было убито или ранено “несколько дюжин” граждан России, но что ни один российский военнослужащий не был вовлечен [в эти действия]. Директор ЦРУ, Майк Помпео, с готовностью добавил, что в Сирии погибла “пара сотен” русских. До того русские сказали, что “красной чертой” было бы нападение на военнослужащих российской армии и что они были бы чувствительны к раскрытию фактических потерь - числа убитых и раненых, что дало Соединенным Штатам общее представление о последующих шагах.

После их успеха в Донбассе, на Украине, в 2014-м, русские, возможно, думали, что контрактники могут быть также использоваться и в наступательной операции в Сирии. Но в Сирии они оперировали не против неэффективных украинских вооруженных сил, на территории которую они рассматривали как свой “задний двор”, а действовали на открытой пустынной местности, вблизи американских сил и без единой попытки установить порядок взаимодействия.

Российские источники описали атаку “Вагнера” на нефтеперерабатывающий завод Deir Ezzor как “опасную самодеятельность”, которая или не была санкционирована российским военным командованием или командование не хотело о ней знать. Нападение, возможно, было мотивировано соглашением между владельцем “Вагнера”, российским олигархом Евгением Пригожиным, и сирийской государственной нефтяной компанией, которая обещала ему 25%-ю долю в производстве нефти и газа в областях отбитых у повстанцев.

Если исходить из того что кто-то во власти дал отмашку Вагнеру, то почему были использованы контрактники? Во-первых, чтобы скрыть количество жертв. Президент России, Владимир Путин, в марте 2016 г., объявил основные боевые задачи "в целом выполненными" , и большая часть российских войск была переброшена обратно в Россию. Хотя Путин, кажется, делает все что хочет, он не может игнорировать общественное мнение, и, без всякого сомнения, хорошо помнит, как поток тел из Афганистана способствовал краху советской власти. Контрактники - это, в основном, часть медиа-стратегии Кремля.

Кроме того, контрактники могут использоваться для того, чтобы заниматься “коммерческой” деятельностью, такой как захват нефтяных месторождений, в районах боевых действий. В Сирии, российские вооруженные силы продемонстрировали подход - “несмотря-ни-на-что”, подход, когда не обращают внимания ни на жертвы среди гражданского населения, ни на разрушение инфраструктуры, но их интересы могут и не включать обеспечение бизнес-возможностей кого-то в Москве, так что они могут проигнорировать отсутствие контрактников с их операциями.

Соединенные Штаты могут извлечь выгоду для себя из полулегальных действий “Вагнера”. Они могут объявить что будут специально “охотиться” на контрактников когда те будут участвовать в боевых действиях. Это может увеличить давление на Кремль, избегая эскалации до прямого конфликта между американскими и российскими войсками. Поскольку Москва прямо признала присутствие “добровольцев”, у нее не будет больших возможностей для публичного осуждения будущих американских ударов, хотя она, несомненно, будет искать возможность отомстить.

США могут также сказать сирийским правительственным силам, что у них есть особый интерес к контрактникам и это может заставить сирийцев отказываться воевать рядом с русскими, препятствуя координации на поле боя. И в то время как мы там находимся, как насчет пропагандистской кампании через социальные сети обращенной к контрактникам с вопросом - “Зачем умирать так далеко от дома за интересы олигарха?”

И так же как США, в свое время, извлекли дорогие уроки о необходимости регулирования деятельности контрактников в районах боевых действий, теперь и русские делают то же самое: в феврале российский парламент объявил об интересе к регулированию использования частных военных компаний, но уже в марте проект столкнулся с сопротивлением “силовиков”, и судьба его - под сомнением.

Мутная структура командования (и финансирования) “Вагнера” даст США возможность обрисовать компанию как группу флибустьеров и наемников и тем самым иметь свободные руки в том, чтобы наносить удары по ее подразделениям, мало беспокоясь о прямом ответном ударе России. Использование компании для захвата экономических активов для ее покровителей вместо предоставления охранных и защитных услуг службы безопасности или обучения местной полиции и вооруженных сил дает США и ЕС возможность применить санкции, всякий раз когда целью “Вагнера” является грабеж и нарушение санкций.

В 2008 году, ответственные правительства приняли Документ Монтре, в котором излагаются общие обязательства относительно частных военных и охранных компаний в районах боевых действий. России следует обязательно рассмотреть эту международную конвенцию и прекратить закрывать глаза на поведение ее военизированных формирований на поле боя, поскольку Министерство обороны США не упустит возможность взять их на прицел.

James Durso (@James_Durso) прослужил 20 лет в ВМФ США, специализировался на логистике и обеспечении безопасности. Служил в Кувейте и Саудовской Аравии, работал в Ираке в качестве гражданского советника по транспорту при Временном коалиционном правительстве. В 2005 г. был сотрудником Комиссии по закрытию и перестройке военных баз и Комиссии по заключению военных контрактов в Ираке и Афганистане. В настоящее время - исполнительный директор Corsair LLC, консалтинговой фирмы, специализирующейся на управлении проектами и маркетинговой поддержке на Ближнем Востоке и в Средней Азии.

3 страны, о которых известно, что там действует российская теневая группа наемников

Недавно утвержденный госсекретарь Майк Помпео подтвердил две недели назад, что США убили сотни русских во время большого боя в Сирии в начале февраля.

"В Сирии тогда, несколько недель назад, русские встретили равного себе противника", сказал Помпео. "Пара сотен русских была убита".

Русские были частью Wagner Group, или Vagner Group, частной военной компании, законтрактованной, по сообщениям, сирийским правительством, чтобы отбить у ИГИЛ месторождения нефти и газа и обеспечить их охрану.

Wagner Group начала привлекать внимание в 2014 году, когда ее наемники, еще до того как поехать в Сирию, воевали вместе с поддерживаемыми Россией сепаратистами на Украине.

В то время как все еще очень мало известно об этой теневой группе наемников, они, как полагают, действуют в, по меньшей мере, трех странах:

1. Сирия

В настоящее время в Сирии, по данным Би-би-си, находится приблизительно 2,500 наемников “Вагнера” (данные о численности варьируются).

Как рассказал в электронном письме в Business Insider Сергей Суханкин, ассоциированный эксперт Международного центра политических исследований в Киеве, в 2015-2016 г.г. наемники “Вагнера” переместились из Украины в Сирию.

Группа наемников была законтрактована государственной сирийской General Petroleum Corp., чтобы захватить и обеспечить охрану газо-нефтяных месторождений находящихся под контролем ИГИЛ, за это им, по данным Ассошиэйтед Пресс, обещали 25% доходов от этих месторождений.

Российский журналист, который помог обнародовать историю о наемниках, убитых американскими вооруженными силами в феврале, умер ранее в этом месяце после таинственного падения с балкона.

2. Судан

Российские солдаты на бронетехнике патрулируют улицы Алеппо, Сирия. February 2, 2017 Reuters

По данным Stratfor, наемники “Вагнера” были отправлены в Судан в начале января.

Наемников Вагнера послали в Судан [для участия] "в конфликте против Южного Судана", чтобы поддержать правительство президента Омара аль-Башира "в военном отношении и обеспечить выгодные условия для российских компаний" сказал Суханкин.

Наемники также охраняют золотые и урановые рудники и алмазные копи, рассказал Суханкин и добавил, что последние - "самые ценные".

У президента России Владимира Путина налажены очень хорошие отношения с Аль-Баширом. Два лидера встретились в Москве в конце 2017 г., и Аль-Башир попросил у Путина защиты от США.

У Гааги с 2009 года есть ордер на арест Аль-Башира за преступления против человечества.

3. Центральноафриканская республика (ЦАР)

Российские морские пехотинцы, которые охраняли авиабазу Hmeymim в Сирии, выгружаются из самолета, прибывшего на военный аэродром Бельбек, около черноморского порта Севастополь , Крым, 28 декабря 2015. Агентство Рейтер

В начале января Stratfor сообщил, что наемников Вагнера возможно скоро пошлют в ЦАР , а теперь Суханкин говорит что в ЦАР и Судане находится, приблизительно, 370 наемников.

Суханкин сказал, что наемники “Вагнера” в ЦАР имеют ту же самую общую задачу — охрана прибыльных рудников и поддержка режима.

В декабре 2017 г. ООН позволила России начать продавать ЦАР оружие, это один из множества способов, которыми Москва пытается закрепить свое влияние на континенте. Правительство ЦАР пытается бороться с насилием, совершаемым многочисленными вооруженными группами действующими вдоль этнических и религиозных границ..

Группа “Вагнер” может также действовать и в других странах, сейчас или в будущем.

"Потенциально - Балканы, если там разразится какой-либо конфликт", сказал Суханкин. "Русские послали ЧВК в 1992-м в Боснию. В случае, если что-то случится, это может произойти еще раз".

Наемники “Вагнера” могут быть также скоро посланы в Ливию - сказал RFERL некий командир “Вагнера” в марте.

"Впереди много боев" сказал командир корреспонденту RFERL. "Скоро это будет в Ливии. [Вагнер] уже воюет в Судане".

Россия, с 2016 года, все более тесно сотрудничает с Ливией, поддерживая группу во генерала Халифы Хафтара. НАТО поддерживает правительство Национального согласия, во главе с Файезом аль-Сарраем.

Командиры “Вагнера” заявили, что востребованность их наемников продолжит расти, так как "война между Российской Федерацией, и Соединенными Штатами" продолжается, сообщила RFERL.