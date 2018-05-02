Артем Милевский: Я очень рад, что играю на своей родине 2.05.2018, 11:19

Артем Милевский

Форвард брестского «Динамо» рассказал о возвращении в Беларусь.

Артем Милевский рассказал, что очень рад выступать на родине, пишет football.by:

- Вы перешли в брестское "Динамо". Насколько эта смена в вашей карьере нравится, и вы довольны?

- Все нравится! У меня мама и сестра вот на игре были. Я нахожусь дома. И папа в Брестской области на данный момент живет. Поэтому я очень рад, что играю на своей родине.

- Титул чемпиона Беларуси для вас будет особенным в карьере?

- Ну, естественно. Но правильно говорили, что каждый год все хотят стать чемпионами, каждый год кричат, что будут чемпионами. Но чемпион БАТЭ. Так что здесь надо реально оценивать наши шансы.

- Они есть?

- Они есть, конечно. Просто надо убедительней играть. Особенно на задней линии, — заявил Милевский.