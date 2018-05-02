Протестующие заняли здание мэрии Гюмри 3 2.05.2018, 11:27

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Фото: galatv.am

Мэр заперся в кабинете.

Группы сторонников оппозиции в Армении в среду ворвались в здания мэрии городов Гюмри и Маралик, сообщает ТАСС. Протестующие требуют от руководителей администраций городов примкнуть к оппозиции, онлайн событий транслируют местные новостные порталы, в частности 1in.am.

"Мы требуем, чтобы мэр Гюмри Самвел Баласанян примкнул к оппозиционному движению", - заявил корреспонденту ТАСС один из лидеров протестующих Левон Барсегян. Он также подчеркнул, что "все госздания города находятся под контролем сторонников оппозиции".

Местный телеканал GalaTV cообщает, что митингующие дали мэру 20 минут, после чего в случае отказа потребуют его отставки. Мэр заперся в кабинете.

Аналогичная ситуация происходит в городе Маралик, где демонстранты ворвались в здание мэрии. Один из инициаторов акции, член совета старейшин города Агун Сагателян, что народ хочет избавиться от власти Республиканской партии. Он также добавил, что граждане города требуют от мэра отказаться от членства в РПА и присоединится к оппозиционному движению.