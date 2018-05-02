Чем Польша привлекает белорусских работников 2 2.05.2018, 11:34

1,334

В последние годы заметно увеличился миграционный поток белорусов в Польшу.

В 2017 году миграционный прирост населения России в обмене с Беларусью по сравнению с 2016 годом увеличился в 4,5 раза, сообщается в исследовании «Миграция в России. Предварительные итоги 2017 года», подготовленном российским Институтом демографии Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики», пишет «Завтра твоей страны».

Действительно ли белорусы стали массово переезжать в соседнюю страну и что вообще подталкивает их к миграции?

Согласно российской статистике, из Беларуси в Россию переехало почти 18 тысяч человек в 2014 году, 17,7 тысяч – в 2015-м, 14,5 тысяч – в 2016-м. А уехало из России в Беларусь 11 тысяч россиян, почти 13 тысяч и 12,4 тысячи соответственно. В 2017 году в Россию переехала 21 тысяча белорусов, а из России в Беларусь уехали 9,5 тысяч россиян.

− Получается, что в 2016 году миграционный прирост в результате белорусско-российской миграции был около 2 тысяч человек. А в 2017 году — около 10 тысяч человек. Отсюда и рост в 4,5 раза, − объясняет сооснователь варшавского аналитического центра EAST Андрей Елисеев.

Но по формулировке роста миграционного прироста в 4,5 раза в пользу России нельзя судить о том, действительно ли существенно увеличивается число белорусов, уехавших на постоянное место жительства в Российскую Федерацию. В реальности число выбывших из Беларуси в Россию в прошлом году составило лишь на 3 тысячи больше, чем в 2014 или 2015 году, подчеркивает эксперт.

На самом деле значительного увеличения числа переездов из Беларуси в Россию не наблюдается.

− Цифры о переезде белорусов в соседнюю страну колеблются в районе 15-22 тысяч на протяжении нескольких лет. Так что никаких больших волнений в явлении миграции со сроком на год и более из Беларуси в Россию не произошло, − успокаивает Андрей Елисеев.

Белорусы едут в соседние страны ради более высокого уровня жизни

В последние годы заметно увеличился временный и постоянный миграционный поток белорусов в Польшу. По всем параметрам в последние три года заметен рост. За это время количество польских рабочих виз у белорусов увеличилось в 5 раз, а соглашений о трудоустройстве по упрощенной схеме стало в 12 раз больше. Немало обладателей карты поляка проводят в Польше большую часть времени в году без регистрации и запроса на получение вида на жительство.

− Среди трудовых мигрантов, стремящихся в Польшу, есть часть тех, кто раньше ездил работать в Россию. Но уезжают на постоянное место жительство в Польшу и семьи с довольно высоким для Беларуси уровнем достатка, − рассказывает сооснователь варшавского аналитического центра EAST.

Причины переезда в Польшу в основном социально-экономические. В более чем 80% случаев белорусы едут на постоянное место жительство, стремясь увеличить свой уровень жизни, потому что в Беларуси экономическая ситуация ухудшается и разрыв в благосостоянии белорусов и поляков.

Именно поэтому миграция белорусов в Польшу и дальше будет увеличиваться, прогнозирует эксперт.

Старший научный сотрудник Центра экономических исследований BEROC Лев Львовский подчеркивает, что в целом причины роста миграции белорусов, в том числе в Россию очевидны – они те же, что и всегда, в первую очередь, экономические.

− Люди видят в России больше перспектив из-за того, что там рынок больше, либо они верят в будущее России больше, чем в будущее Беларуси. Средние зарплаты в России все еще выше, хоть в последний год экономический рост в Беларуси был больше, но изначально наблюдался эффект низкой базы – изначально ВВП и зарплаты в среднем были ниже. Особенно учитывая, что в основном белорусы, которые переезжают в РФ, едут в крупные российские города – Москву и Санкт-Петербург, где зарплаты выше не только по сравнению с белорусскими, но и в среднем по России, − отмечает экономист.

Что теряет страна

В краткосрочной перспективе стремление белорусов уехать за границу эксперты рассматривают как негативное явление для отечественной экономики. В частности, потому что уезжают люди более талантливые, чем «средний» гражданин. Много среди мигрантов людей с конвертируемыми профессиями, такими как строители или программисты, которые могут успешно реализоваться на рынках труда других стран.

− Это, безусловно, печальная новость, так как такие люди могут диспропорционально влиять на экономику. То есть конкретный предприниматель, у которого есть крутая идея, потенциально в будущем может реализовать эту идею и создать сотни или тысячи рабочих мест и заработать много денег. Соответственно даже отъезд одного такого человека может быть достаточным уроном для экономики страны, − объясняет Лев Львовский.

Но в долгосрочной перспективе уехавшие белорусы могут принести стране немало пользы. Те же талантливые люди, которые уехали на российский рынок или перспективный польский, получают там новый опыт. Если в будущем они вернутся на родину, то через свои новые компетенции и опыт принесут белорусской экономике дополнительные бонусы. Но такой успех зависит от того, захотят ли они в будущем вернуться в Беларусь. Вопрос будет в том, создадут ли действия правительства и развитие отечественной экономики такие условия в стране, чтобы эти люди захотели вернуться.