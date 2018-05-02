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Жительница Литвы дарит четырехкомнатную квартиру в регионе

  • 2.05.2018, 12:12
Фото: DELFI / Paulius Garkauskas

Площадь квартиры — 100 квадратных метров.

Недвижимость в регионах Литвы не пользуется особым спросом и в основном интересует иностранцев, которые покупают заброшенные квартиры и дома за бесценок ради «шенгена», пишет tut.by.

Иногда хозяева, отчаявшись продать жилье, готовы отдать его даром, лишь бы не тратиться на коммунальные услуги. Так, в деревне Упнинкай (Йонавский район) хозяйка решила подарить кому-нибудь четырехкомнатную квартиру в 100 квадратных метров.

Пожилая женщина Леонора живет в собственном доме, дети уехали за границу. У нее есть еще четырехкомнатная квартира в деревне Упнинкай (Йонавский район). Дом довольно старый, 1965 года постройки.

Леонора объяснила, что квартира ей не нужна — в ней ничего нет, только стены, окна выбиты, дверей тоже нет. Одним словом, жилье нуждается в ремонте.

— Продавать мы даже не пытались, если кому-то надо, может забирать, зарегистрировать или что-то еще. Дарю, — сказала Леонора.

— Я посоветовалась с детьми, и мы решили. Если бы квартира была хорошей, то было бы другое дело, а так — пусть забирает, кому нужно. Уже есть интересующиеся, один намерен приехать и осмотреть, — сказала собеседница.

Фото: DELFI / Paulius Garkauskas

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