На Вилейщине вандалы вывезли стенд об авторе первой украинской Конституции 2.05.2018, 11:50

Неизвестные выкопали стенд посвященный Пилипу Орлику.

Акт вандализма совершен под Вилейкой - в деревне Косута, на родине украинского гетмана Пилипа Орлика, уничтожен стенд с информацией об авторе первой украинской Конституции, сообщили Сharter97.org вилейские краеведы.

Преступление было совершено между 27 и 30 апреля, примерно за месяц до дня памяти Пилипа Орлика. Ежегодно, 24 мая украинские и белорусские патриоты приезжают в деревню Косута, чтобы почтить память сына белорусской земли и героя Украины.

На стенде была размещена информация об истории села и биографии украинского общественно-политического и военного деятеля, гетмана Запорожского войска Пилипа Орлика.

Стенд был установлен вилейскими краеведами 2 сентября 2015 года, возле камня в память Пилипа Орлика, на месте, где украинцы собираются поставить памятник гетману.

Скорее всего информационный стенд был уничтожен не из хулиганских побуждений, а из политических. Так как его не сломали, а выкопали и вывезли на автомобиле.