Парламент Армении присоединился к забастовке 2.05.2018, 11:57

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Фото: photolure.am

Депутаты объявили политический бойкот.

Армянский парламент не смог собрать кворум на очередное четырехдневное заседание, которое должно было стартовать в среду в 10:00. Из 105-ти депутатов для участия в заседании зарегистрировались только 27 при необходимых для кворума 53-х депутатов, сообщает newsarmenia.am.

Как отметил спикер Национального Собрания Армении Ара Баблоян, на основании части 4-ой статьи 51-й "О регламенте Национального Собрания", если число зарегистрированных депутатов недостаточно для кворума, то регистрация продолжается до обеспечения кворума, но не более четырех часов.

"В случае, если кворум заседания в указанный срок обеспечивается, то будет объявлено о начале заседания, в противном случае заседание считается несостоявшимся", - сказал Баблоян.

При этом секретарь фракции "Царукян" Ваге Энфиаджян заявил, что фракция будет бойкотировать заседание.

"Учитывая сложившуюся в стране беспрецедентную ситуацию, фракция "Царукян" объявляет политический бойкот и не будет принимать участие в текущем четырехдневном заседании парламента", - сказал Энфиаджян.

После того, как 1-го мая парламент Армении на специальном заседании отклонил кандидатуру лидера армянской оппозиции Никола Пашиняна на пост премьер-министра, он призвал со 2-го мая возобновить акции гражданского неповиновения по всей стране, в частности, тотальную транспортную блокаду Армении, в том числе железных дорог и аэропортов.

Согласно Конституции Армении, в случае неизбрания премьер-министра через семь дней после голосования проводятся новые выборы премьер-министра. Право на участие в выборах имеют кандидаты в премьер-министры, выдвинутые как минимум одной третью от общего числа депутатов. Если премьер-министр не избирается большинством голосов от общего числа депутатов, то Национальное Собрание распускается в силу права.

На волне проходивших в республике с 13-го апреля масштабных протестных акций 23-го апреля премьер-министр Армении Серж Саргсян заявил о своей отставке. В тот же день президент Армении Армен Саркисян принял отставку правительства.