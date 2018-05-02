На Кричевском хлебозаводе зарплату выдают хлебом и кукурузными палочками 2.05.2018, 12:03

Рабочие не комментируют ситуацию, так как боятся потерять работу.

О том, что работникам частично выдают зарплату изделиями хлебозавода, сообщила в «Фейсбуке» местная жительница, пишет сайт телеканала «Белсат».

Согласно слов девушки, работники предприятия подтверждают, что им давали зарплату частично деньгами, частично хлебом и палочками, однако никто открыто комментировать ситуации не хочет, так как боится потерять работу, которой и так нет.

На хлебозаводе информацию опровергли. В бухгалтерии сообщили, что об оплате труда хлебом не слыхали. «Первый раз слышу, что мы зарплату выплачиваем кукурузными палочками и хлебом. Мы зарплату выдаем деньгами. В интернете раздувают. У нас можно по договору брать продукты из магазина, но это не вместо заработка, а добровольно. Или берешь деньгами, или покупаешь в магазине то, что хочешь», - заявили на хлебозаводе.