Для Верховного суда покупают люстры и фонтан на $600 тысяч 2.05.2018, 12:20

Фото: tut.by

Кроме того, в заявках можно найти лоты на закупку лифтов и оборудования для вип-туалетов.

Напротив Дворца Независимости два года строят здание Верховного суда. Сейчас комплекс готов более чем наполовину, сдать его планируют под конец года. Из тендеров на сайте госзакупок стало ясно, что и по каким ценам приобретают для здания Верховного суда и как много в этом участвует белорусских производителей, пишет tut.by.

Несколько тендеров на светотехнику выиграл лидский завод «Каскад», который специализируется на производстве крупногабаритных люстр. С предприятием заключен договор на поставку люстры для зала совещаний (в закупке запрашивали чешский хрусталь или аналог) на 38 338 рублей.

Также у предприятия закупят 176 люстр и бра на 473 362 рубля (выходит, что средняя стоимость одной — 2,7 тысячи рублей), а также люстру хрустальную индивидуального изготовления за 187 466 рублей для холла главного входа. К слову, в последней закупке «Каскад» был единственным участником, подавшим заявку.

Выходит, что с заводом «Каскад» на поставку люстр и светильников заключено договоров на сумму 699 166 рублей. Эта сумма эквивалентна почти 350 тысячам долларов.

Также на сайте госзакупок есть любопытный лот на выполнение комплекса работ по устройству фонтана на объекте с электроосвещением. Пока закупка не завершена, идет подача предложений. Цена заказа — 598 594 рублей (в эквиваленте — почти 300 тысяч долларов).

Кроме того, в тендерных заявках можно найти лоты на закупку мраморных плит, изделий из натурального камня, керамической плитки, лифтов и оборудования для вип-туалетов.