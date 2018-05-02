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Армия Путина сокращается

  • 2.05.2018, 12:19
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После игры «мышцами», Москва вынуждена урезать военные траты.

Доклад Стокгольмского международного института мира, опубликованный 1 мая, сообщил, что в 2017 году Россия сократила расходы на свою армию на 20%. Уменьшение финансирования армии РФ зафиксировано впервые за два десятилетия, сообщает etcetera.media.

Причиной этого авторы доклада называют глубокую экономическую рецессию – армию РФ «догнало» падение цен на нефть в 2014 году, а также воздействие международных санкций на российскую экономику. «После игры мышцами в разных странах, включая Украину и Сирию, Москва вынуждена сократить военные расходы, что угрожает будущим операциям этой страны», — сказано в докладе.

Резкое сокращение в России произошло на фоне пикового развития армий США, Китая и Саудовской Аравии со времен Холодной войны. Российская армия занимает четвертую строчку в международном рейтинге, уступив свое место аравийской монархии.


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