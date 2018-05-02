Польша отмечает День Флага и Полонии 2.05.2018, 12:50

Сегодня в Кракове развернут на улицах города флаг длиной более двух километров.

Польша 2 мая отмечает День государственного флага и День Полонии - поляков проживающих за рубежом. Торжественные мероприятия по случаю Дня национального флага с участием президента Польши Анджея Дуды начались поднятием государственного бело-красного флага на часовой башне Королевского замка в Варшаве, передает «Радио Польша».

Ранее президент Польши и его супруга раздавали на Замковой площади жителям и гостям польской столицы бело-красные флаги. В полдень польский президент Анджей Дуда вручит государственные награды, а также знамена организациям польской диаспоры. Затем президент примет участие в "бело-красной эстафете" – массовом забеге с юга Польши на побережье Балтийского моря.

В эстафетекроме президента Польши, участие примут политики, а также звезды музыки и спорта. В Кракове местные скауты намерены побить мировой рекорд по развертыванию самого длинного флага. Ожидается, что в среду они развернут на улицах города флаг длиной более 2 километров.

День государственного флага отмечается в Польше с 2004 года. День Полонии и поляков, проживающих за рубежом, стал праздником в 2002 году. Он был установлен Сеймом, чтобы отметить связь поляков со всего мира с Родиной, в частности, подчеркнуть многовековые достижения и вклад польской диаспоры в обретение Польшей независимости.