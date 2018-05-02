Федынич: Экономические требования рано или поздно перерастают в политические 2 2.05.2018, 12:41

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Геннадий Федынич

Фото: praca-by.info

Власти довели белорусов до точки кипения.

Около 200 человек собралось в Киевском сквере Минска на первомайский митинг, организованный Белорусским Конгрессом демократических профсоюзов, сообщает praca-by.info.

Требования участников митинга носили исключительно социально-экономический характер. «Работающий человек не должен быть нищим», «Оплату ЖКУ – под контроль общества», «Рабочим зарплаты – налоги богатым» - с такими плакатами активисты независимых профсоюзов отметили Международный день солидарности трудящихся разрешенным митингом.

– ЖКУ – под общественный контроль в каждом городе, в каждом районе. И вы увидите, сколько уже сегодня мы переплачиваем за жилищно-коммунальные услуги, - заявил в выступлении лидер профсоюза РЭП Геннадий Федынич.- Нужно отменить декреты №№1,5, 29; тариф первого разряда довести минимум до 420 рублей, пособие по безработице – от 50-70% средней зарплаты.

– Если экономические требования не выполняются, рано или поздно они перерастают в политические. Сегодня уже на каждой кухне после третьего тоста говорят не про любовь, а про политику – вот до чего довела народ белорусская власть, - резюмировал профсоюзный лидер.

Митинг принял также итоговую резолюцию «О правах независимых профсоюзов». Участники митинга потребовали остановить дискриминацию, преследования и репрессии в отношении независимых профсоюзов, их лидеров и членов профсоюзов; приступить к безусловному выполнению рекомендаций МОТ по устранению прав независимых профсоюзов и их членов;

привести в соответствие с Конвенцией №87 закон «О массовых мероприятий» на право организаций трудящихся на свободно осуществлять свою деятельность; внести изменения в декрет №5 об использовании иностранной безвозмездной помощи, чтобы независимые профсоюзы могли эффективно организовать свою деятельность, а также пользоваться помощью, предоставляемой международными организациями трудящихся; прекратить уголовное преследование лидеров профсоюза РЭП Геннадия Федынича и Игоря Комлика.