Топ-7 невероятных сериалов Netflix, которые смотрят на одном дыхании 2 2.05.2018, 12:58

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Небольшая подборка сериалов, которые затягивают своим сюжетом, юмором и фантастикой.

Всего за несколько лет стриминговый сервис Netflix стал одним из главных поставщиков всевозможного видеоконтента, хотя в этом году фильмам от Netflix запретили участвовать в Каннском кинофестивале. Мы решили вспомнить некоторые сериалы от Netflix, которые запомнились зрителям больше всего, пишет segodnya.ua.

"Черное зеркало"

Фильм об ужасах ближайшего технократического будущего. Большинство прогнозов, сделанных авторами сериала, довольно быстро сбылись: у всех гаджетозависимость, роботов все больше, цивилизация строится на лайках, а люди гибнут за биткоин. Хотя, стоит отметить, что скандалов было немало вокруг сериала, но его не закрыли, а популярность еще больше выросла.

"Карточный домик"

Политический рассказ о самом беспринципном обитателе Капитолия – конгрессмене Андервуде, которого сыграл Кевин Спейси. В новом сезоне его уже не будет из-за секс-скандала. Сериал воплотил самые страшные кошмары американцев о крахе демократии. Также "Карточный домика" популярен закулисными историями в большой политике

"Сорвиголова"

ТВ-комикс от Marvel про слепого адвоката, который бьет бандитов в подворотнях. После одноименного фильма с Беном Аффлеком тяжело было вернуть достоинство Сорвиголове, но создателям сериала удалось. По ночам слепой адвокат Мэтт Мердок рыскает по городу и "колотит" плохих парней.

"Восьмое чувство"

Сериал о телепатической связи людей разных национальностей, сексуальных ориентаций и гендеров. После успеха "Матрицы" сестры Вачовски (а ранее братья) решили придумать что-то для телевизионного формата. Деньги потратили немалые, но рейтинги были невелики и сериал закрыли. Тогда возмущенные фанаты собрали полмиллиона подписей под петицией с просьбой о продлении "Восьмого чувства". Cервис дал зеленый свет производству финальной полнометражной серии. А это история восьмерых людей из разных точек мира, которые родились в одну и ту же секунду, поэтому между ними образовалась сверхъестественная связь.

"Нарко"

Жесткий байопик о Пабло Эскобаре, в котором детально описывается взлет и падение драгдилера всех времен и народов. Главное достоинство сериала – простота. Эскобара показали простым смертным, что его погубило и каким он был. Пабло торговал тоннами кокаина, содержал армию, вел войны в Колумбии и пытался стать президентом этой несчастной страны – все это есть в сериале.

"Проще простого"

Сборник новелл о личной жизни молодых чикагцев. Простые жизненные истории с мировыми звездами кино. Это easy — классический мамблкор, то есть низкобюджетный сериал о жизни простых людей, состоящий почти целиком из диалогов. Тут показан быт людей с красивыми лицами так, что на них хочется равняться. В сериале сыграли Орландо Блум, Малин Аккерман и другие.

"Детективное агентство Дирка Джентли"

Несерьезный британский детектив о неудачнике и частном детективе – противовес пафосному "Шерлоку". Сначала можно подумать, что это полнейшая чихарда и театр абсурда, однако, сериал затягивает и своей легкостью и юмором, заставляет досмотреть до конца. Частный детектив Джентли (Сэмюэл Барнетт) и его случайный спутник, неудачник Тодд (Элайджа Вуд), гоняются за собакой корги, в которую с помощью причудливого аппарата перенесли сознание одной важной особы. Ну как тут не посмотреть?