Белорусское молоко в РФ будет поставлять только одна компания 5 2.05.2018, 13:04

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Минсельхоз России готовит программу «молочного протекционизма».

Минсельхоз России предложил консолидировать поставки молока из Беларуси в рамках одной компании, которая будет контролировать объемы и качество продукции. Такое мнение озвучил директор департамента экономики, инвестиций и регулирования рынков АПК Министерства сельского хозяйства России Анатолий Куценко, сообщает mcx.ru.

По его словам, падение закупочных цен на сырое молоко в России продолжается с конца 2017 года. По данным Минсельхоза РФ, к 19 апреля закупочные цены упали ниже 20 российских рублей в Республике Башкортостан, Республике Марий Эл, Удмуртской, Чувашской Республиках и других традиционных «молочных» регионах.

Снижение цен поставило многие сельхозпредприятия, фермерские и личные хозяйства на грань выживания. Чтобы не перейти эту грань, Минсельхоз России предложил комплексную программу «молочного протекционизма».

Некоторые участники молочного рынка назвали предложенные меры «беспрецедентным вмешательством» государства в рыночную экономику. Однако в Минсельхозе РФ считают, что это не так. Прецеденты есть, их немало. Например, осенью 2008 года, когда цены на произведенное в Евросоюзе молоко стали падать, министры сельского хозяйства ЕС в рамках программы Health Check приняли целый комплекс мер по защите европейских фермеров. В частности, увеличение квот по производству молока, дотации фермерам при экспорте молочных продуктов и другое. Другой пример — государство Израиль. Здесь политика в отношении планирования, производства и продвижения молочной продукции, управления запасами сухого молока осуществляется через специализированный союз (Израильский молочный Совет). Ежегодно определяется закупочная цена на квотируемый объем производства молока. Объем, произведенный сверх согласованных квот, покупается по более низкой цене. При этом полученная прибыль из-за разницы в цене распределяется государством на приоритетные направления. В ситуации дефицита молока выдаются лицензии на импорт молочных продуктов.

По мнению Куценко, в России нынешнее снижение цен на сырое молоко связано не столько с ростом его производства отечественными производителями, сколько с отсутствием эффективных механизмов контроля за импортируемой молочной продукцией. В том числе — за поставками по демпинговым ценам сырья для производства молочных продуктов с использованием растительных жиров. По данным ФТС России, в прошлом году в страну было ввезено более 172 тысяч тонн сухого молока. Количество ввезенного, но незадекларированного продукта точно не определено, по экспертным оценкам, это примерно 20% от легального импортированного.

— Ситуацию с официальными поставками мы обсудили в рамках недавних переговоров Минсельхоза России с белорусскими коллегами, на долю которых приходится более 70% импорта сухого молока, — отметил Анатолий Куценко (его слова цитирует пресс-служба министерства). — Договорились о единых подходах к формированию общего рынка молока, в том числе к согласованию балансов поставок молока и молочных продуктов. Республика Беларусь также поддержала российскую инициативу по использованию одной компании, через которую будут осуществляться все поставки из Республики Беларусь и которая будет следить за количеством и качеством поставляемой продукции.

Вместе с сельхозпроизводителями и добросовестными переработчиками Минсельхоз начал отслеживать динамику отказов закупать сырое молоко. В списке «отказников» уже 49 компаний из 20 регионов России. Часть компаний, которая попала в список, отмечена и Роспотребнадзором как производитель фальсифицированной продукции по результатам проведенных проверок.

«Несовпадение интересов производителей и переработчиков молока очевидны.

Переработчикам в принципе безразлично — какое молоко они используют: произведенное в России или доставленное, например, из Новой Зеландии. Важно, чтобы это было максимально рентабельно для них», — констатирует Куценко.

Еще один важный вопрос, который определяет ситуацию на рынке, это — нормативная регуляция молочного рынка. Прежде всего это касается бесконтрольного оборота «сыроподобной продукции». Сам термин «сыроподобный продукт» не установлен ни в одном нормативном правовом акте Евразийского экономического союза. Поэтому контроль за оборотом этой продукции на территории России не осуществляется. По экспертной оценке, учитывая количество «сыроподобного продукта» на прилавках российских магазинов, можно говорить о том, что производство такой продукции сделало невостребованными два миллиона тонн сырого молока.

Общей стабилизации рынка помогут нормативно-правовые меры. Прежде всего, ветеринарный контроль за оборотом «сыроподобной продукции», утверждение методики определения сухого молока в готовой продукции в соответствии с техническим регламентом «О безопасности молока и молочной продукции», ограничения использования сухого молока при производстве сливочного масла, сыра, а также растительных жиров при производстве отдельных видов молочной продукции. При этом важно ужесточить ответственность за несоблюдение технических регламентов.

Минсельхоз хочет «сделать молочный рынок понятным и прозрачным для всех». Важным шагом в этом направлении станет введение электронной ветеринарной сертификации на всей территории РФ и обязательной маркировки молочной продукции. Это позволит проследить весь путь молока от поля до прилавка. И любой потребитель будет знать: сколько содержится молока в приобретенном молочном продукте. С экономической точки зрения, главным решением ситуации называется внедрение обязательных долгосрочных контрактов между производителями молока и переработчиками.

Как показывают расчеты Минсельхоза, если не изменить ситуацию, потери производителей молока будут расти и в этом году могут превысить 84 миллиарда российских рублей. Почти половина сырого молока в России производится в фермерских и личных подсобных хозяйствах.

— Банкротство этих «малых сельхозтоваропроизводителей» будет означать отсутствие работы, зарплаты и перспектив для десятков миллионов сельских жителей, — отмечает Куценко. — Давайте подумаем и ответим на вопрос: доход в несколько рублей на килограмме при закупке импортного сухого молока стоит того, чтобы разорить, оставить без работы и надежды миллионы сельских тружеников?