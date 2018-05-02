Серж Танкян: Обещаю скоро быть на акции в Ереване 2.05.2018, 13:14

Вокалист группы System of a Down пообещал присоединиться к протестам в Армении.

Всемирно известный американский рок-певец и музыкант армянского происхождения, вокалист группы System of a Down (SOAD) Серж Танкян пообещал в скором времени присоединиться к протестным акциям в Ереване, сообщает newsarmenia.am.

После того, как 1-го мая парламент Армении на специальном заседании отклонил кандидатуру лидера армянской оппозиции Никола Пашиняна на пост премьер-министра, он призвал возобновить акции гражданского неповиновения по всей стране, в частности, тотальную транспортную блокаду Армении, в том числе железных дорог и аэропортов.

"Мне очень грустно, что до сих пор я не смог лично присоединиться к вам из-за ужасного вируса, но я внимательно следил за вами и комментировал, когда я чувствовал, что это может изменить ситуацию. Я обещаю скоро быть там", - написал Танкян на своей странице в Facebook.

"После многих лет несправедливости вы выиграли эту битву. Настоящее и будущее нашей страны зависит от ваших мирных акций", - отмечает он.

Музыкант призвал митингующих не поддаваться гневу или разочарованию и продолжать следовать своей позитивной позиции.

"Трудно изменить символ, а еще труднее изменить правительство, а самое сложное - изменить культуру. Вы уже сделали самую трудную работу", - подчеркнул Танкян.

Он добавил также, что сегодня весь мир "с обожанием относится" к участникам протестных акций за их "невероятную победу гражданского неповиновения". "Давайте продолжим этот путь", - призвал музыкант.

Согласно Конституции Армении, в случае неизбрания премьер-министра через семь дней после голосования проводятся новые выборы премьер-министра. Право на участие в выборах имеют кандидаты в премьер-министры, выдвинутые как минимум одной третью от общего числа депутатов. Если премьер-министр не избирается большинством голосов от общего числа депутатов, то Национальное Собрание распускается в силу права.

На волне проходивших в республике с 13-го апреля масштабных протестных акций 23-го апреля премьер-министр Армении Серж Саргсян заявил о своей отставке. В тот же день президент Армении Армен Саркисян принял отставку правительства.