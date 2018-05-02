Задержан один из руководителей Могилевского автомобильного завода имени Кирова 2 2.05.2018, 13:20

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Подозреваемый «проводил» по бухучету завода заведомо подложные накладные.

СК возбудил уголовное дело в отношении должностного лица Могилевского автомобильного завода имени С.М. Кирова и директора частного предприятия, пишет tut.by.

Следствие установило, что подозреваемые «проводили» по бухучету завода заведомо подложные накладные якобы за поставку от частного предприятия товаров, которые в действительности не поставлялись. Потом на расчетные счета фирмы перечисляли деньги за этот якобы поставленный товар. Таким образом фигуранты завладели денежными средствами в сумме более 50 тыс. рублей, сообщила официальный представитель УСК по региону Оксана Соленюк.

— Действия подозреваемых квалифицированы следствием как хищение путем злоупотребления служебными полномочиями, совершенное в особо крупном размере. К ним применена мера пресечения в виде заключения под стражу.

Изъяты необходимые финансовые документы, устанавливаются и допрашиваются лица, причастные к совершению сделок. Следствие продолжается.