Фотофакт: Маевка под Солигорском прошла под бело-красно-белым небом 2 2.05.2018, 13:38

В акции приняли участие более 200 человек.

Более двухсот жителей Солигорска приняли участие в организованной Независимым профсоюзом горняков ОАО «Беларуськалий» маевке. Возраст участников колебался от двух до семидесяти лет, сообщает сайт npg.by.

Отремонтированный детский оздоровительный лагерь «Дубрава» в своей бело-красной стилистике очень подходил участникам и организаторам, которые использовали бело-красно-белую цветовую гамму для отделки площадки символизирующей Белорусский Независимый профсоюз.

После почетного поднятия флагов БНП, БКДП и IndustryAll с речью выступил председатель НПГ Сергей Черкасов, напомнив присутствующим о сути 1 мaя и необходимости солидарных действий относительно независимых профсоюзов других стран, а так же и белорусских:

- Это российский профсоюз МПРА, это независимые профсоюзы Казахстана, это лидеры турецких профсоюзов. Я надеюсь вы следите за нашей деятельностью и знаете с какими трудностями сталкиваются наши организации и их лидеры. Сегодняшние мероприятия в поддержку и нашего профсоюзного движения и международного профсоюзного движения, тех лидеров, которые сейчас находятся под гонениями и уголовным преследованием. Мы можем помочь и им, да и себе, только солидарностью!

Символическим завершением выступления стало вручение звания «Активист года», которое получил член Исполнительного бюро НПГ УБП «Трест» Александр Сечко. В честь солидарности с вышеуказанными профсоюзами и преследуемыми лидерами в нашей стране, участники маевки выпустили в небо более сотни белых и красных воздушных шаров с написанными на них лозунгами солидарности.