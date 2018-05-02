Назван лучший возраст для изучения иностранных языков 2.05.2018, 13:57

Исследование провели американские ученые.

Американские ученые из Массачусетского технологического института в ходе нового исследования выяснили, что владеть иностранным языком на уровне носителя языка смогут те, кто начал обучение в возрасте до 10 лет, пишет Independent.

Согласно результатам исследования, успехи в изучении иностранных языков также демонстрировали дети в возрасте до 17-18 лет. В свою очередь, по достижению этого возраста способность к обучению и шансы владеть иностранным языком на уровне носителя резко снижались в разы.

В исследовании приняли участие 670 тысяч респондентов разных возрастов и национальностей. Ученые анализировали данные об их возрасте, продолжительности обучения английскому языку и условиях, в которых проходило обучение. Минимальный возраст респондентов составил 10 лет, в то время как максимальный – 70 лет.

В результате выяснилось, что изучение грамматики легче всего давалось детям, а также подросткам. Авторы исследования отмечают, что люди после 18 лет могут изучить иностранный язык, однако им, в отличие от тех, кто начал обучение в детстве, вряд ли удастся достичь уровня носителя.