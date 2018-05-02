В Дании подали в отставку сразу два министра
- 2.05.2018, 13:59
Прошения об отставке были поданы с разницей в несколько часов.
Двое министров в правительстве Дании ушли в отставку в течение нескольких часов во вторник.
Об этом сообщает The Local.
Министр образования и науки Сорен Пинд и министр по вопросам продовольствия и окружающей среды Эсбен Ланде Ларсен заявили, что откажутся от своих должностей и покинут датскую политику.
Пинд заявил, что оставляет политику из-за «расхода на нее огромного количества энергии».
Министерская карьера Ларсена была довольно противоречивой, а в прошлом году он едва не был уволен из-за скандала с квотами на вылов рыбы, когда его заявления вызвали сомнения в достаточной квалификации.
Премьер-министр Дании подтвердил отставку двух министров и сообщил, что сегодня представит новых кандидатов.