закрыть
2 мая 2018, среда, 14:25
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Рубрики

В Дании подали в отставку сразу два министра

  • 2.05.2018, 13:59

Прошения об отставке были поданы с разницей в несколько часов.

Двое министров в правительстве Дании ушли в отставку в течение нескольких часов во вторник.

Об этом сообщает The Local.

Министр образования и науки Сорен Пинд и министр по вопросам продовольствия и окружающей среды Эсбен Ланде Ларсен заявили, что откажутся от своих должностей и покинут датскую политику.

Пинд заявил, что оставляет политику из-за «расхода на нее огромного количества энергии».

Министерская карьера Ларсена была довольно противоречивой, а в прошлом году он едва не был уволен из-за скандала с квотами на вылов рыбы, когда его заявления вызвали сомнения в достаточной квалификации.

Премьер-министр Дании подтвердил отставку двух министров и сообщил, что сегодня представит новых кандидатов.


популярное за неделю

Мнение

Анекдот о свободе слова
Анекдот о свободе слова Ирина Халип
Армяне борются и с Путиным
Армяне борются и с Путиным Виталий Портников
Уходить надо, не дожидаясь пинка
Уходить надо, не дожидаясь пинка Владимир Халип
Работа «Хартии-97» заслуживает самой высокой оценки
Работа «Хартии-97» заслуживает самой высокой оценки Богдан Здроевский