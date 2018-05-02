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Фотофакт: Экс-вокалист Deep Purple оставил автограф на кардиограмме в минской больнице

  • 2.05.2018, 14:10

Знаменитый музыкант идет на поправку.

Джо Линн Тернер, 66-летний экс-вокалист группы Deep Purple, которого две недели назад госпитализировали в Минске с инфарктом, оставил автограф на своей кардиограмме и сообщил, что идет на поправку. Как пишет tut.by, фото со своей подписью на ЭКГ певец опубликовал в Facebook.

К фотографии на официальной странице артиста оставлена подпись: «Когда твоя медсестра слишком милая, чтобы сопротивляться». Ранее на той же странице сообщалось, что состояние здоровья Джо стабильное, он находится в хорошем настроении, получает необходимую медицинскую помощь и проходит физическую реабилитацию для полного восстановления.

Напомним, в городскую клиническую больницу скорой медицинской помощи артист попал с инфарктом 14 апреля. В Минске Джо жил вместе со своей супругой — юристом-международником Майей Козыревой.


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