Сотрудники Ереванского метрополитена объявили забастовку 2.05.2018, 14:13

Фото: GLEB GARANICH/Reuters

Работники метро присоединились к акциям народного неповиновения.

Сотрудники Ереванского метрополитена им. Карена Демирчяна объявили забастовку, присоединившись к акциям народного неповиновения по призыву лидера оппозиции Никола Пашиняна. Об этом сообщило Общественное телевидение Армении, передает news.am.

С утра 2 мая закрыты все 10 станций подземки в Ереване. Все попытки получить комментарий у ответственных чиновников не увенчались успехом. Ереван продолжает жить в условиях транспортного коллапса, устроенного сторонниками лидера оппозиции Никола Пашиняна.

Они намерены продолжить свои действия до 17.00, после чего прекратят перекрывать улицы и создадут возможность прийти на митинг на главной площади Еревана, который начнется в 19.00.