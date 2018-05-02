В Литве предложили замораживать имущество российских олигархов 2.05.2018, 14:38

Законопроект дополнит «список Магнитского».

Представители оппозиционных консерваторов и либералов предлагают поправки к закону, которые создали бы правовые предпосылки для замораживания в Литве имущества включенных в литовский "черный список" российских олигархов и должностных лиц, ограничения их финансово-экономической деятельности в стране, сообщает сайт delfi.lt.

Министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс называет такую инициативу логичной и обещает ее рассмотреть. Поправки к законам подготовили председатель партии консерваторов Союз отечества - Христианские демократы Литвы Габриэлюс Ландсбергис, его соратник по парламентской фракции Лауринас Кащюнас и представители Движения либералов Виталиюс Гайлюс и Аушрине Армонайте.

Этот проект дополнил бы так называемый "закон Магнитского", согласно которому Литва может запретить въезд в страну иностранцам, связанным с крупномасштабной коррупцией, отмыванием денег или нарушениями прав человека. Сейчас в списке значится около 70 граждан России. Консерваторы и либералы утверждают, что одного запрета на въезд в страну недостаточно, потому что "известно, что близкие к Кремлю олигархи, с целью оказания помощи российскому руководству в осуществлении антидемократической деятельности, занимаются отмыванием денег в государствах Западной Европы".

В случае принятия поправок были бы заморожены денежные средства, находящиеся в действующих в Литве банках, другое финансовое имущество, а действующим в Литве физическим лицам и предприятиям было бы запрещено торговать с лицами из "черного списка". Как утверждают авторы поправок, законопроекты помогут предотвратить вероятные случаи отмывания денег через действующие в Литве банки и предприятия.

Глава МИД Л. Линкявичюс сказал, что предложение оппозиции логично и подлежит рассмотрению. Он обратил внимание на то, что, согласно действующему порядку, имущество можно заморозить только на основании общего решения Евросоюза (ЕС). "Некоторые решения сейчас национальные, если говорить о запрете на въезд в нашу страну, так что было бы вполне логично расширить эти санкции посредством замораживания средств", - сказал министр.

Литовский Сейм принял "закон Магнитского" в ноябре прошлого года, этот правовой акт получил свое название по имени умершего в 2009 году в российской тюрьме юриста Сергея Магнитского. Он раскрыл финансовые махинации российских должностных лиц и граждан, в результате которых было присвоено 230 млн долларов денег налогоплательщиков. Подобные "законы Магнитского" приняты в США, Великобритании, Канаде, Латвии и Эстонии.