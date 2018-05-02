Названы 10 «практически вечных» автомобилей 9 2.05.2018, 14:41

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Рейтинг составили независимые эксперты из США.

Независимые эксперты Consumer Reports опубликовали рейтинг автомобилей, которые без проблем проезжаю более 320 тысяч километров. Для составления рейтинга были опрошены респонденты, которые владели поддержанными авто. Главными критериями были такие показатели: авто должны были пройти не менее 300 тыс. км и при этом не доставить своим владельцам никаких проблем, пишет autonews.ua.

Десятка самых надежных авто выглядит следующим образом:

Toyota Camry

Toyota Camry является одним из самых популярных авто в России, который хвалят за надежность. Правда, часто забывают сказать этот высокий уровень надежности достигается коротким межсервисным интервалом – на станцию техобслуживания рекомендуется заезжать каждые 10 000 км. Таким образом обслуживание этого авто будет обходится несколько дороже, чем у других марок. И все же владельцы Toyota Camry действительно редко жалуются на этот автомобиль.

Honda Accord

К этому автомобилю практически невозможно придраться. Эргономика, отделка салона, ездовые характеристики – идеально почти все. Если уж придираться, то только к жестковатой подвеске. Но это плата за надежноть и за возможность разгоняться до «сотни» за 10,6 секунды.

Toyota Prius

Toyota Prius по праву считается одним из лучших автомобилей, если говорить о соотношении качество – цена – экономичность. Это городской семейный автомобиль для тех, кому за 30. А вот молодежь этот автомобиль оценит вряд ли – уж учень у Приуса серьезный дизайн.

Honda CR-V

Honda CR-V – автомобиль простой и назатейливый. Пластик кому-то может показаться совсем простоватым, но качество сборки настолько высокое, что даже у подержанных авто скрипа не услышишь. Нет вопросов и к эргономике, как, впрочем, и к другим характеристикам. Движки Honda всегда были известны своей надежность. При правильном обслуживании и использовании расходников высокого качества проблем с автомобилем не будет.

Toyota Sienna

«Берите, не пожалеете!», — именно так отзываются о Toyota Sienna те, кому довелось поездить на этой машине. А еще этот автомобиль называют универсальным для всей семьи. Среди плюсов машины высокий уровень комфорта, недорогая эксплуатация, высокая удобная посадка и прекрасный обзор.

Honda Civic

Honda Civic уже не первый год входит в топ-10 самых продаваемых автомобилей. Среди неоспоримых преимуществ называют интересный дизайн, высокую посадку, просторный салон, неприхотливость в обслуживании и высокую надежность всех систем.

Toyota Corolla

Toyota Corolla – автомобиль с надежным двигателем, с хорошей ходовой, с просторным багажником и салоном и всегда готовый выехать на дорогу. Некоторые эксперты называют ее лучшей в своем классе.

Toyota 4Runner

Говоря о Toyota 4Runner, в первую очередь вспоминают о их надежности, высокой проходимости и неприхотливости. Если к машине относится бережно, то на протяжении нескольких лет можно избегать серьезных поломок.

Toyota Highlander

Toyota Highlander называют достойным автомобилем с фантастической надежностью. Если в первые 5 лет эксплуатации своевременно проводить техническое обслуживание, заезжать на станцию, чтобы поменять расходники и масло, то никаких проблем он не доставит.

Ford F-150

Ford F-150 покорит сердца автолюбителей на российском рынке. И на это есть причины. Автомобиль этот подойдет всем любителям комфорта, хотя он и предназначен для бездорожья. Кожаный салон, большой выбор электрорегулировок. Машина ведет себя прекрасно на любых дорогах.