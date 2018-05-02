Беларусь в рейтинге WADA разместилась на одной строчке с Колумбией 2.05.2018, 14:52

Спортсмены из этих стран в 2016 году обвинялись в 10 эпизодах употребления допинга.

Беларусь в рейтинге WADA вместе с Колумбией, Болгарией и Аргентиной разделили 31-е место. Спортсмены каждой из этих стран в 2016 году обвинялись в 10 эпизодах употребления допинга, пишет «Ежедневник».

Как говорится в докладе Всемирного антидопингового агентства (WADA), опубликованном на его сайте, белорусы обвинялись в применении допинга в таких видах спорта как тяжелая и легкая атлетика, гребля на байдарках и каноэ, велоспорт, борьба и тхэквондо. Причем больше всего случаев применения допинга белорусами WADA зафиксировала в гребле на байдарках и каноэ - 3, в борьбе и велоспорте - по 2, а в остальных вышеперечисленных видах спорта - по 1. Всего в докладе, в разделе посвященном Беларуси, упоминается 10 случаев.

Всего в 2016 году, как сообщается в докладе, Всемирным антидопинговым агентством было зафиксировано около 1600 нарушений правил применения запрещенных препаратов, совершенных представителями 117 стран в 112 различных видах спорта. В общей сложности специалисты WADA провели лабораторные анализы порядка 230 тысяч допинг-проб, более 600 сомнительных эпизодов все еще находятся в процессе расследования.

Первое место по зафиксированных случаях применения допинга в 2016 году занимает Италия. Далее следуют Франции, США, Австралия и Бельгия. Беларусь в рейтинге занимает 31-е место.

Россия, которая по итогам 2015 года была на 1-м месте, по итогам 2016 года переместилась на 6-е.

В докладе сообщается, что больше всего нарушений WADA зафиксировала в легкой атлетике - 205 эпизодов. На втором и третьем месте - представители бодибилдинга (183) и велоспорта (165). За ними следуют тяжелоатлеты и футболисты, у которых выявлено 116 и 79 нарушений соответственно.