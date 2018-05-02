Никол Пашинян: Народ почувствовал дыхание победы 1 2.05.2018, 14:58

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Протестующие в Армении будут бороться до тех пор, пока не произойдет смена власти.

Лидер инициативы «Мой шаг», глава оппозиционной фракции «Елк» Никол Пашинян, возглавивший борьбу против продолжения власти третьего президента Армении Сержа Саргсяна и возглавляемой им Республиканской партии Армении, заявляет, что по всем сценариям народное движение не может не победить.

В беседе с «Радио Азатутюн», отвечая на вопрос о том, считает ли он, что все ведет к новым выборам премьер-министра через 7 дней или ситуация может разрешиться раньше, Пашинян сказал: «Де-юре должны состояться новые выборы премьер-министра, а если выборы не состоятся, состоятся внеочередные парламентские выборы. Знаете, мы анализируем сценарии, во всяком случае, по всем сценариям общенародное движение не может не победить. Видите, что происходит: народ, который почувствовал дыхание победы, не может упустить ее из своих рук».

На вопрос, уверен ли он в победе даже в случае организации и проведения досрочных парламентских выборов Республиканской партией, Пашинян ответил, что они готовы к любому сценарию и что при любом сценарии у них есть план действий.

«Искренне говорю: то, что происходит в этих кабинетах, залах, это уже несущественно, существенно то, что прежних отношений народ-власть в Армении больше не будет, не важно, кто будет у власти - я или кто-то другой, это технические вопросы, но старых отношений власть-народ больше нет и не будет. И то, что в этом процессе участвуют школьники, является гарантией того, что этого не будет не только на протяжении 10-20 лет, но что этого не будет на протяжении 100 лет, а если на протяжении 100 лет этого не будет, эта традиция продолжится вечно. То есть, демократическому будущему Армении ничто не угрожает, я в этом убежден», - сказал Пашинян.

На уточняющий вопрос, готов ли он к выборам, организованным главой Центральной избирательной комиссии Тиграном Мукучяном, Пашинян ответил: «Это будет зависеть от атмосферы, потому что если этот процесс развивается с таким размахом, у нас каждый день меняется ситуация. За последние 15 дней в республике политическая ситуация меняется каждый день, а скоро будет меняться каждый час. И это будет зависеть от анализа ситуации».

На вопрос, состоит ли их тактика до следующих выборов премьера в том, чтобы увеличивать давление, Пашинян ответил так: «Увеличивать давление до тех пор, пока не произойдет смена власти».

На вопрос о том, нашел ли он ответ на вопрос, в чем состоит принципиальное препятствие, из-за которого РПА не хочет уступить власть, лидер протестного движения ответил: «Знаете, они просто пользуются возможностью. Поскольку они понимают только грубую силу, ничего другого либо не понимают, либо понимают с трудом, они думают, что если это революция любви и толерантности, то они усидят в своих креслах на 4 дня дольше, вторая задача: я убежден, что их поведение провокационное, они хотят разозлить людей, вывести из себя, но это у них не получится. Вчера постоянно говорили об обострениях, столкновениях. О каких столкновениях речь, когда 95% народа поддерживают движение? Кто с кем будет сталкиваться? А сейчас говорят, что послали группу провокаторов, провоцируют столкновения, никакие столкновения никто спровоцировать не может, вся ситуация на 100 процентов находится под нашим контролем. Будут провокаторы, я вновь повторяю, мы не станем отвечать насилием на насилие».

Напомним, вчера в Национальном собрании после продлившихся почти 10 часов обсуждений состоялось голосование по вопросу избрания премьер-министра Армении. Единственный кандидат в премьер-министры Никол Пашинян, не получил достаточного числа голосов. За него проголосовали 45 депутатов, против - 56 депутатов (все - члены фракции РПА).

Вечером после голосования Пашинян на многолюдном митинге на площади Республики в Ереване призвал с утра возобновить тотальные акции гражданского неповиновения.