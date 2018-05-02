«Продали квартиру в Минске и вместе с мужем и детьми уехали в Браслав» 3 2.05.2018, 15:21

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Как сейчас живет многодетная семья, которая отказалась от жизни в столице.

Юля — толковый журналист, но взяла и ушла из профессии, выбрав семью, а потом и вовсе уехала из Минска в Браслав. Их переезд четыре года назад был сенсацией: молодые, современные, с тремя детьми поменяли квартиру в Минске, пишет kp.by.

«Уехали мы просто так. Просто в один момент захотелось расширить свои горизонты»

И вот, четыре года спустя журналисты с Юлей сидят за столиком кафе на деревянной террасе, с которой во всей красе открывается вид на одно из Браславских озер - Дривяты. И терраса, и симпатичный каменный домик за спиной - всему этому Юля уже почти год хозяйка. Это ее «Кавярня», едва ли не самое популярное место отдыха в округе. Чтобы вдохнуть заново жизнь в заведение с бурным прошлым, построенное в 90-х и переживавшее не лучшие времена, сил и средств было вложено немало. Пролитые слезы, разочарования в людях, смена кадров, выброшенные на ветер деньги - чего только не было.

- Общепит - это прежде всего эмоциональное обслуживание, - считает Юля. - Вот работал у нас официантом парень. Хороший, старательный, но людей не любил. У него приезжие спрашивают: «А далеко отсюда до Балтийского моря?» - а он им: «Смотрите в Гугле». Или интересуются: «Что входит в состав драников?» - отвечает: «Читайте в меню». Он и сам понял, что не его место здесь, так и признался: «Ну не люблю я людей!»

«Кавярня» - едва ли не самое популярное место отдыха в округе.

Фото: РАИСА ЮДИНА

А для меня очень важно, чтобы моим работникам нравилось и то, чем они занимаются, и это место. Знаешь, какие люди это здание строили! Лучшие браславские мастера. Каждый камень подбирали, разговаривали с ними, душу вкладывали. Я из-за этого места и ввязалась во все это. А еще поняла со временем, что заниматься надо только тем, что тебе интересно. Как только надоело - уходи.

- С этим был как-то связан ваш переезд из Минска? Что-то надоело в большом городе?

- Уехали мы просто так. У нас все нормально было. Просто в один момент захотелось расширить свои горизонты. У нас была двухкомнатная квартира в Уручье. Допустим, могли мы купить трех-, четырехкомнатную... А хотелось дом, пока дети маленькие. У нас ведь у многих получается построить свой дом уже к тому возрасту, когда дети вырастают, и он уже им не нужен.

Дом под Минском стоит безумных денег, хотя, по сути, проблемы жизни в пригороде столицы будут те же, что в любом райцентре - с медициной, транспортом. Поэтому я искала не место, а дом. Открыла объявление, увидела его, мне все понравилось - 5 километров от Браслава, красивейшее место, берег озера, комфортабельный коттедж, есть ванная, туалет.

Что плохо: здесь отвратительная дорога, гравийка. И инфраструктура в деревне, где мы живем, за эти годы ухудшилась. Закрылась библиотека, магазин, почта. Постоянно подвозим на машине соседей в Браслав за покупками и обратно. Жалко, когда пожилые люди на себе все это тащат...

- А как со школой, детским садом, медициной? Семьи с маленькими детьми от бегства из города иногда только это и удерживает.

- Качеством учебы в гимназии, школе я очень довольна. И для развития детей хватает всего. Есть отличная музыкальная школа, студия рисования. Мои девочки ходят в яхт-школу - им очень нравится, уже в парусной регате занимали призовые места. Сын ходит в детский сад, где 20 человек в группе, а не 30. Местные доктора очень нравятся - опытные, грамотные, внимательные. И в очередях много времени не надо проводить, как в Минске.

Фишка кавярни - домашняя выпечка.

Фото: РАИСА ЮДИНА

«Раньше не понимала тех, кто приезжал из деревни и говорил: «Мне ў вашым горадзе галава баліць»

Юля и ее муж Станислав уезжали из Минска людьми, состоявшимися в профессии. Она занималась журналистикой. Он - успешный, уважаемый юрист, один из первых адвокатов, начавших частную практику. «Муж мой - Бэтмен, - шутит Юля и с гордостью добавляет. - Его вызывают на действительно сложные случаи».

Но если Станислав продолжал спокойно заниматься своим делом и место жительства в его статусе значения не имело, то Юля решительно бралась за совершенно новые для себя дела. Несколько лет назад купила за одну базовую величину здание бывшей школы

- Хотела сделать центр отдыха для семей с детьми, в том числе с особенностями, - рассказывает Юля. - Чтобы люди могли деревенской жизнью пожить - с грядками, курочками, в красивом месте. Но вложения туда требуются колоссальные, и много бюрократических вопросов возникло. Я только в документы около тысячи долларов вложила! Надеюсь, появится надежный финансовый партнер, я одна не потяну это.

В «Кавярню» все покупалось за счет бюджета семьи. Полностью кухню оборудовала - посуду, инвентарь. Чтобы ты понимала, один металлический стол (а их по санитарным нормам надо три - для овощей, мяса) стоит у нас 600 рублей. Бэушный - 300 рублей. А из России заказать - 150. И так спасибо мужу, что он меня поддерживает во всем, успокаивает, когда не получается что-то, помогает. Но его тут вкусно кормят! У нас повара профессиональные, готовят по-домашнему, на любой вкус. Местные больше шаурму любят, пиццу, гамбургеры. А гостям нравятся драники, солянка, наша фирменная выпечка, блюда региональной кухни: юшка по-браславски из нескольких сортов рыбы, клецки с душами (мы их готовим по рецепту староверов, которые издавна жили в этом регионе) и крахамонка - местная вариация панакотты.

«Кавярня» Юли стала элементом комфорта - вкусный кофе, хорошая выпечка, домашняя еда.

Фото: РАИСА ЮДИНА

Для местных выход в кафе - это праздник (у нас и семейные торжества устраивают, и романтические ужины, и детские праздники), а гости, среди которых много литовцев, латышей, россиян, приезжают вкусно поесть. Правда, зимой были дни, что кроме кофе никаких заказов. А при этом и зарплату людям надо заплатить, и налоги, и аренду - никто не делает скидку на «не сезон».

Алкоголя у нас нет. Не хочу с этим связываться. А вот фермерскую продукцию - домашние сыры, молоко, копчености, овощи - продавала бы с удовольствием. И спрос на нее будет. Что для этого сделать, пока не знаю - буду над этим работать. Еще мечтаю сделать рядом с «Кавярней» детскую игровую зону, которых в городе катастрофически не хватает.

- Скучаешь по Минску?

- По Минску - нет. Скучаю по маме, которая до сих пор живет в столице. Я в Минске теперь не высыпаюсь - слишком шумно, совершенно другой воздух. А раньше не понимала тех, кто приезжал из деревни и говорил: «Мне ў вашым горадзе галава баліць». Сама за эти годы стала спокойнее, научилась больше радоваться мелочам, чувствовать природу.

Юля совсем не скучает по Минску. Фото: личный архив.

«Кому-то важна одежда, макияж, а меня вот это радует - мои грядки, мои куры, собаки, пчелы»

- Дети здесь точно не обделены развлечениями, - уверена Юля. - В их распоряжении большой участок, есть батут, собаки, коты, природа, бабушка живет в Браславе. Захотели в аквапарк - едем, причем еще выбираем между Минском, Ригой и Вильнюсом.

Что мне не нравилось в Минске - культ потребления с малых лет. В детском саду дети обсуждают, что кому мама купила, и встречают родителей вопросом: «А что ты мне купил?» А я хочу, чтобы дети понимали, что ничего не появляется просто так: вот ты посадил семечко, из него что-то выросло, и за ним надо ухаживать, чтобы не погибло. У всех моих детей есть своя грядка. И свои обязанности. Младший, Марк, например, фанат щенков - он их воспитывает.

Я не говорю, что мой образ жизни всем подходит. У всех свои ценности. Кому-то важна одежда, макияж, а меня вот это радует - мои грядки, мои куры, собаки, пчелы. И что-то доказывать я никому не собираюсь.

Люди приезжают сюда отдохнуть от городской суеты.

Фото: РАИСА ЮДИНА

- И уезжать отсюда тоже не собираешься?

- Я фанатка Браслава. Браславское хюгге (комфорт.) - вот оно: в озере, в просторе, в небе. И «Кавярня» стала элементом этого хюгге - вкусный кофе, хорошая выпечка, домашняя еда. Это место, где можно почувствовать наслаждение моментом бытия, порадоваться тому, что есть здесь и сейчас.