Ян Бжезинский: Благодаря «Джавелинам» россияне вспомнят об Афганистане 2 2.05.2018, 15:14

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Эксперты оценили последствия поставки ракетных комплексов в Украину.

30 апреля Госдеп США подтвердил передачу в Украину противотанковых ракет "Джавелин". Этот вопрос давно был в повестке дня, но администрация Обамы отказывалась отправлять оружие в Киев. Курс сменил президент Дональд Трамп.

Поставке ракет мешало мнение, мол, предоставление Украине летального оборонительного вооружения только разозлит россиян и разожжет войну с новой силой. Однако авторитетные эксперты, а также бывшие чиновники НАТО и правительства США, опрошенные американским "Атлантическим советом", настаивают, что вооружение Украины является самым эффективным способом изменить расклад и вынудить Путина к переговорам.

Количество фактически поставленных в Украину комплексов не называется, хотя еще в 2017 году Конгресс США одобрил пакет военной помощи, включающий 37 пусковых комплексов "Джавелин" и 210 противотанковых ракет к нему.

"Европейская правда" по договоренности с "Атлантическим советом" публикует украинский перевод комментариев экспертов.

Ян Бжезинский

Центр международной безопасности Брента Скоукрофта Атлантического совета, бывший заместитель помощника министра обороны США (2001-2005)

Поставка "Джавелинов" – геополитически важная демонстрация того, что США настроены решительно поддерживать Украину.

К тому же, это может оживить у российских генералов неприятные воспоминания о роли, которую 30 лет назад сыграли в Афганистане американские "Стингеры", заставив СССР покинуть эту страну в конце 1980-х. "Джавелины" не заставят Россию уйти из Крыма и Донбасса, но они помогут сдерживать дальнейшие российские захваты территории Украины.

Теперь требуется дополнительная военная поддержка Украины, усиление позиций НАТО в Центральной Европе и агрессивные экономические санкции против России, которые должны продолжаться вплоть до прекращения оккупации Крыма и Восточной Украины.

Александр Вершбоу

Центр Скоукрофта, американский дипломат, заместитель генсека НАТО в 2012-2016 годах

Решение США предоставить Украине противотанковые ракеты "Джавелин" будет препятствовать дальнейшим нападениям РФ на украинскую армию.

Поставка "Джавелинов", наряду с недавним ужесточением санкций, дает важные аргументы послу Курту Волкеру в его усилиях по урегулированию конфликта в Восточной Украине.

Это – оборонительное вооружение, поэтому у России нет оснований жаловаться, если только она не планирует новую агрессию против Украины – используя значительное количество танков, незаконно размещенных на оккупированном Донбассе, а также еще большее их количество вдоль западной границы РФ.

Джон Хербст

директор Центра "Евразия" и бывший посол США в Украине (2003-2006)

То, что "Джавелины" уже в Украине, означает увеличение потерь РФ в случае, если она попытается захватить больше украинской территории.

Если Москва будет продолжать свою ежедневную агрессию в Украине, Соединенные Штаты должны поставить Киеву еще больше оружия, в том числе систем противовоздушной обороны, а Запад должен ввести дополнительные санкции. При твердой поддержке Украины со стороны Запада Москве в конце концов придется свернуть свою кампанию.

Стивен Пайфер

Институт Брукингза, бывший посол США в Украине (1998-2000)

Влияние поставки "Джавелинов" уже не столь критично, как это было бы три-четыре года назад, и украинская армия стала значительно сильнее за эти годы. Тем не менее, ракеты укрепляют возможности армии в борьбе с большим количеством танков и других бронемашин, которые Россия вылила на Восточную Украину с 2014 года.

Москве это решение не понравится, но, возможно, оно поможет склонить Кремль к поиску путей к настоящему миру на Донбассе вместо дальнейшей поддержки конфликта.

Майкл Карпентер

старший директор Центра Байдена, непостоянный старший научный сотрудник при Атлантическом совете, бывший заместитель помощника министра обороны США

Не нужно обманывать себя, думая, что ракеты "Джавелин" изменят правила игры в украинско-российском конфликте. "Джавелин" – полезное сдерживающее оружие, но они не изменят боевые возможности украинской армии. Гораздо важнее для этого давно назревшая реформа командной структуры украинских вооруженных сил по западным стандартам. Обучение и поддержка боеготовности армии также нуждаются в срочном внимании.

Ариэль Коэн

Центр Евразии, Global Energy Center в Атлантическом совете

Поставка противотанкового оружия – хорошая новость, но это должно было произойти уже давно. Эти ракеты прислали почти спустя четыре года после того, как Украина о них попросила, да еще и в небольшом количестве. Администрация Обамы не смогла предоставить Киеву летальное оружие тогда, когда это было действительно необходимо – весной и летом 2014 года.

Кроме того, в Украине есть свой ВПК, способный выпускать также противотанковые ракеты. Поэтому Соединенным Штатам следует поделиться некоторыми своими военными технологиями и помочь модернизировать и увеличить военное производство в Украине.

Стивен Бланк

старший научный сотрудник Американского совета по внешней политике

Это – не изменение правил игры. "Джавелины" не остановят ни российскую агрессию, ни политику РФ по усилению угроз Украине. Но этот шаг поможет сдерживать Россию, ведь будет означать дополнительные потери в случае нового вторжения в Украину.

Во-вторых, это решение не следует рассматривать как одноразовую сделку. Это – начало двусторонних отношений, включающих и торговлю вооружением, и обучение.

В-третьих, это является выражением политической солидарности США и союзников с Украиной.

В-четвертых, это повышает политические, а не только экономические потери Москвы от любого дальнейшего вторжения, а также укрепляет способности украинских вооруженных сил.