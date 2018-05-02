В Армении администрация области перешла на сторону народа 4 2.05.2018, 15:30

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Чиновники областной администрации присоединились к забастовке и протестам.

Сегодня проводят забастовку все сотрудники областной администрации Тавушской области кроме чиновников, а также все сотрудники мэрии областного центра Иджевана, кроме мэра.

Сотрудники областной и городской администраций присоединились к проходящим в Иджеване акциям протеста.

Вице-губернатор Тавуша Левон Саргсян в беседе с «Радио Азаутюн» сказал, что они стараются обеспечить нормальную работу областной организации. Он также заверил, что губернатор Овик Абовян находится в области и на рабочем месте.

Протестующие, к которым присоединились также сотрудники местных отделений банков, налоговой инспекции и других организаций, перекрыли ряд дорог Тавушской области.

Напомним, вчера в Национальном собрании после продлившихся почти 10 часов обсуждений состоялось голосование по вопросу избрания премьер-министра Армении. Единственный кандидат в премьер-министры Никол Пашинян, не получил достаточного числа голосов. За него проголосовали 45 депутатов, против - 56 депутатов (все - члены фракции РПА).

Вечером после голосования Пашинян на многолюдном митинге на площади Республики в Ереване призвал с утра возобновить тотальные акции гражданского неповиновения.