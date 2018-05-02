В Барановичах ищут инженеров за $155 8 2.05.2018, 15:50

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Топ самых низкооплачиваемых вакансий в Барановичах в мае.

На утро 2 мая на сайте Управления по труду, занятости и социальной защите Барановичского горисполкома на зарплату меньше 300 рублей искали почти 90 сотрудников, пишет сайт intex-press.by.

Вакансии с самой низкой зарплатой

320 рублей

Три вакансии за эти деньги: подсобный рабочий в частную фирму с водительским удостоверением категории «В» и строительным образованием, слесарь по обслуживанию теплопунктов на ЖБИ и тренер по велоспорту в спортивную школу.

318 рублей

Такую оплату за работу предлагают повару четвертого разряда в одном из детских садов города. Обязательное требование – наличие соответствующего образования.

315 рублей

Шесть предложений с таким уровнем заработка предлагает городской банк вакансий, половина из них – от железной дороги, которой нужны станционные рабочие, сигналисты и регулировщики скорости движения вагонов.

310 рублей

На такую зарплату есть одиннадцать вакансий, шесть из них – в центре гигиены и эпидемиологии. Там ищут помощников врача-гигиениста, фельдшера-лаборанта и даже водителя.

305 рублей

За эти деньги предлагается больше 220 вакантных мест. На одну и ту же зарплату набирают и специалистов с высшим образованием – инженеров, библиотекарей, бухгалтеров, и людей без какого бы то ни было образования и квалификации – грузчиков, уборщиц, подсобных рабочих.