В Барановичах ищут инженеров за $155

В Барановичах ищут инженеров за $1558
- 2.05.2018, 15:50
- 1,384
Топ самых низкооплачиваемых вакансий в Барановичах в мае.
На утро 2 мая на сайте Управления по труду, занятости и социальной защите Барановичского горисполкома на зарплату меньше 300 рублей искали почти 90 сотрудников, пишет сайт intex-press.by.
Вакансии с самой низкой зарплатой
320 рублей
Три вакансии за эти деньги: подсобный рабочий в частную фирму с водительским удостоверением категории «В» и строительным образованием, слесарь по обслуживанию теплопунктов на ЖБИ и тренер по велоспорту в спортивную школу.
318 рублей
Такую оплату за работу предлагают повару четвертого разряда в одном из детских садов города. Обязательное требование – наличие соответствующего образования.
315 рублей
Шесть предложений с таким уровнем заработка предлагает городской банк вакансий, половина из них – от железной дороги, которой нужны станционные рабочие, сигналисты и регулировщики скорости движения вагонов.
310 рублей
На такую зарплату есть одиннадцать вакансий, шесть из них – в центре гигиены и эпидемиологии. Там ищут помощников врача-гигиениста, фельдшера-лаборанта и даже водителя.
305 рублей
За эти деньги предлагается больше 220 вакантных мест. На одну и ту же зарплату набирают и специалистов с высшим образованием – инженеров, библиотекарей, бухгалтеров, и людей без какого бы то ни было образования и квалификации – грузчиков, уборщиц, подсобных рабочих.