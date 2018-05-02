«Матери 328» разбили палаточный городок 3 2.05.2018, 15:49

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Активисток, голодающих под Пуховичами, не позвали в администрацию Лукашенко.

Шестой день в двух местах, в Калинковичах и в деревне Остров под Минском, голодают матери, чьи дети осуждены по «наркоманской» статье 328 УК. Женщины из Калинковичей кое-чего уже добились: 2 мая в 16:00 с ними встретится глава администрации Лукашенко Наталья Качанова. Матерей, которые голодают под Минском, на эту встречу не позвали, передает euroradio.fm.

«Сегодня до местных властей наконец дошло наше обращение, которое мы передали в горисполком и РОВД района накануне голодовки, — рассказывает лидер «Движения матерей 328» Лариса Жигарь. — Из исполкома обращение передали в Прокуратуру и КГБ города Пуховичи. Сегодня, нам позвонил начальник главного идеологического управления администрации Лукашенко Александр Ильясевич. Сказал, что знает о встрече с нашими коллегами по несчастью из Калинковичей. А ждут ли там нас, он уточнит ближе к полудню. Попросил перезвонить».

Представительница движения рассказала, что на шестой день голодовки многие матери чувствуют себя плохо: скачет давление, замучила тахикардия и отдышка, кружится голова. Именно поэтому она уточнила у Ильясевича, могут ли они отправить на встречу в администрацию кого-то из «группы поддержки», и что для этого стоит сделать. Но и на этот вопрос чиновник пообещал ответить позже.

«Матери-328» требуют пересмотра дел своих детей, сидящих «за наркотики». Для этого они хотят встретиться с Лукашенко, потому что убеждены: правитель не в курсе того, как «фабрикуются» такие дела. Группе матерей из Калинковичей предложили встречу с главой администрации Лукашенко, и они пошли на компромисс.

«Матери из Калинковичей сказали, что, если открываются эти двери, не стоит игнорировать, а можно попробовать поговорить. Мое личное мнение (с ним не все соглашаются): когда встреча с Лукашенко стоит в требованиях номером один, лучше держаться своей позиции до конца. Мы уже неоднократно обращались к чиновникам, представителям силовых структур, генпрокуратуры. Нам приходили ответы, что право на такие обращения имеют осужденные и их адвокаты, но не мы. После такого отношения лично я бы ждала встречи хотя бы с непосредственными представителями Лукашенко, типа пресс-секретаря Натальи Эйсмонт, — говорит Лариса Жигарь. — И вообще, не мы, ослабленные с истощением, должны ехать и переступать их порог. Приехать должны они — узнать, почему мы голодаем и каковы наши требования».