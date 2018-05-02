Павел Воробей: Будем выходить и работать на победу 1 2.05.2018, 15:59

Белорусские хоккеисты настроены побеждать в каждом матче ЧМ.

Защитник "Куньлуня" и сборной Беларуси Павел Воробей рассказал про то, как будет играть наша национальная команда на чемпионате мира. Об этом пишет «Прессбол».

- Для вас чемпионат мира в Дании будет уже вторым. Какие ожидания от турнира?

- Это очень хороший опыт сыграть на таком высоком уровне. Спасибо тренерскому штабу, что доверили представлять честь нашей страны.

- Какая задача стоит перед командой в Дании?

- Все команды едут на чемпионат мира, чтобы побеждать в каждом матче. Мы будем выходить и работать на победу, биться за честь страны, за родных, болельщиков, за всех тех, кто переживает за нашу сборную!

- Какие задачи ставите перед собой на этом чемпионате мира?

- Играть как можно лучше и помогать сборной в достижении командных результатов.

- Первая игра на ЧМ со сборной Швеции, состав которой практически полностью состоит из игроков НХЛ. Что нужно сделать, чтобы добиться положительного результата в стартовой встрече?

- Выполнять требования тренерского штаба, играть по системе. Нам покажут видео, покажут, как играет Швеция.