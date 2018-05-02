Японцы научились добывать алкоголь из дерева 2.05.2018, 16:18

Готовый продукт поступит в продажу в ближайшие три года.

Представители Научно-исследовательского института лесного хозяйства и лесных товаров заявили, что в ходе эксперимента получили алкогольный напиток из дерева. Они надеются, что готовый продукт поступит в продажу в ближайшие три года, сообщает segodnya.ua.

В состав напитка входит кора дерева. Сперва ученые размололи ее до густой массы, а затем добавили закваску и ферменты, которые вызывают процесс брожения. Они обошлись без повышения температуры, что, по их словам, позволило каждому напитку сохранить вкус и аромат деревьев. Специалисты попробовали два процесса создания: настаивание и дистилляцию. Второй вариант им "показался лучше".

В эксперименте участвовали три сорта деревьев: кедр, береза и вишня. Из четырех килограммов кедровой коры получилось 3,8 литра напитка. При этом содержание алкоголя в нем составило 15 процентов. Один из исследователей Кенго Магара (Kengo Magara) поделился впечатлениями:

"Ферментация дерева уже используется для производства биотоплива, но наш метод позволяет его пить, сохраняя характерный аромат. Все оттого что мы не повышали температуру и не использовали серную кислоту для разложения.Мы подумали, что было бы интересно сделать алкоголь из чего-то нас окружающего, например, деревьев. Это проект мечты".

Работники института заявили, что хотели бы коммерциализировать открытие. Они хотят объединиться с представителем частного сектора, чтобы уже через три года наладить массовое производство напитка.