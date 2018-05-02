Германию просят увеличить взносы в бюджет ЕС на € 12 миллиардов в год 2.05.2018, 16:40

Немецкая экономика поможет Европе справиться с последствиями «Брексит».

Еврокомиссия (ЕК) призвала Германию в ближайшие десять лет увеличить платежи в бюджет ЕС на 12 млрд евро в год. Новые расходы и убытки из-за "Брекзита" потребуют от Германии как крупнейшего плательщика в бюджет Евросоюза дополнительно от 3,5 до 4 млрд евро в год, к тому же в ближайшие годы предстоит компенсировать расходы из-за вызванного инфляцией роста цен, пояснил комиссар ЕС по бюджету Гюнтер Эттингер (Günther Oettinger) в интервью общественно-правовой медиакомпании ARD в Брюсселе в среду, 2 мая, передает dw.com.

ЕК в среду должна одобрить проект бюджета Европейского Союза на период с 2021 по 2027 годы в размере 1279 млрд евро. Бюджет нынешней семилетки составляет 1087 млрд евро. Из-за предстоящего выхода Великобритании из состава ЕС и новых задач Евросоюза в сферах миграции и обороны Эттингер запланировал сокращение ассигнований на нужды фермеров и структурные реформы в регионах.

Возможен рост цен на продовольствие

В соответствии с планами еврокомиссара, ассигнования фермерам будут сокращены на 5 процентов. Конкретно это означает, что ассигнования будут заморожены и не индексированы. По словам Эттингера, это может привести к росту цен на продовольствие, однако, как он выразился, "такова жизнь - нам придется платить столько, сколько потребует рынок".

Планируется сократить и средства, выделяемые на структурные реформы. В то же время Эттингер намерен увеличить ассигнования на научные исследования и программу студенческого и школьного обмена Erasmus. Есть также ряд сфер, "где Европа может инвестировать эффективнее, лучше, а значит экономнее", добавил еврокомиссар, пояснив, что речь идет об обороне, охране границ, миграции и борьбе с терроризмом.

Бюджет на новую семилетку должен быть принят единогласно всеми странами-членами ЕС. В связи с тем, что Нидерланды, Австрия, Дания и Швеция возражают против увеличения взносов в бюджет ЕС, Эттингер призвал к гибкости. "Если мы не сможет договориться, то победителями окажутся автократы в Анкаре, Москве и Вашингтоне. Тогда они скажут, что Европа недееспособна", - предупредил комиссар Евросоюза по бюджету.