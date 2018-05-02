Фотофакт: Как россияне паркуются на велодорожке в Полоцке 1 2.05.2018, 16:49

2,512

Водители из России вызвали возмущение у горожан.

В сообществе в «ВКонтакте» «Жалоба | Полоцк и Новополоцк» пользователи выражают свое возмущение. Один из них написал: «Решил покататься на велосипеде, но не получилось» и добавил четыре снимка. Другой прокомментировал: «И преимущественно авто с российскими номерами. Там это, видимо, норма», сообщают «Народные новости Витебска» .

Действительно, на фото видны три авто с российскими номерами, запаркованных на велосипедной дорожке. Правда, есть и одно авто с белорусскими номерами, водитель которого тоже неправильно паркуется.

Велосипедную дорожку в Полоцке торжественно открыли 17 сентября 2016 года. Евросоюз выделил на реализацию проекта 40 тыс. евро. Первоначально, в целях безопасности, дорожка была ограждена от части дороги, по которой движутся машины, полусферами. Но уже через месяц после ее открытия рабочие спецавтобазы демонтировали и увезли полусферы.