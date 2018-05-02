Выпускной в садике: Какую сумму родителям придется потратить в этом году? 8 2.05.2018, 16:59

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Для каждого родителя выпускной – это не только праздник, но и солидные денежные траты.

Уже меньше чем через месяц в витебских детских садиках пройдут выпускные. Для каждого родителя, чей сын или дочь прощаются с дошкольным учреждением, выпускной – это не только праздник, но и солидные денежные траты.

«Витебский курьер» побеседовал с Полиной и Дарьей, дети которых в этом году заканчивают детский садик, и подбили общий «чек».

Подарки детям

Как правило, родителям очень тяжело договориться, какие подарки дарить детям. Кто-то считает, что стоит раскошелиться, а кто-то справедливо полагает, что лучше купить вещи, которые потом пригодятся в школе.

- Мы собирали на подарки детям по 20 рублей, – рассказала Дарья. – На эту сумму купили папку для тетрадей, пенал, альбом для рисования, карандаши и другие предметы для первого класса. И, конечно, положили в пакет сладкий батончик.

Памятный презент решили сделать малышам Полина и другие родители из их группы:

- Мы заказали красочные развивающие книги для первоклассников в интернет-магазине. Покупка обошлась нам в 17 рублей.

Итого (в среднем): 18 рублей 50 копеек

Подарки воспитателям

Многие родители в последнее время, выбирая подарки для воспитателей и помощника воспитателя, которые работали с их группой, склоняются к тому, чтобы приобрести сертификаты.

Дарья рассказала, что в их группе остановили выбор на сертификатах в универмаг: каждый сдал по 20 рублей. А в садике у Полины родители решили подарить сертификаты в «Марк Формель»: собрали по 15 рублей с человека.

Итого (в среднем): 17 рублей 50 копеек

Подарки садику

Во многих дошкольных учреждениях сложилась традиция – дарить на выпускной подарки садику или группе.

- Мы еще зимой собрали по 15 рублей и купили беседку, – рассказала Полина. – Причем, значительно сэкономили – весной они значительно подорожали. Правда, сдали не все родители, а так было бы еще меньше с человека.

В два раза большую сумму пришлось отдать Дарье:

- Администрация садика попросила нас поставить большое пластиковое окно в группу. Мы согласились. Этот подарок обошелся нам в 30 рублей с человека.

Итого (в среднем): 22 рубля 50 копеек

Подарки работникам садика

Дарья рассказала, что родители в их группе посчитали, что они и так сделали немало для садика, в том числе и «выпускным» подарком, потому эту статью расходов проигнорировали.

А вот в саду у Полины на небольшие презенты (цветок+конфеты) логопеду, повару, врачу и другим сотрудникам собрали по 3 рубля с человека.

Итого: 3 рубля.

Фотоальбомы

Стоимость альбомов зависит от количества страниц и фирмы-изготовителя. Так, Полина заказала фотоальбом попроще – за 22 рубля 50 копеек, а Дарья – за 40 рублей: в него войдут не только постановочные снимки, но и кадры из повседневной жизни в садике.

Итого (в среднем): 31 рубль.

Видеосъемка

Практика показывает, что далеко не все родители готовы заплатить определенную сумму за диск с видеозаписью утренника. Соответственно, общая стоимость съемки делится только на желающих.

Например, Дарья видео заказывать не собирается, а у Полины в группе желание изъявили 13 родителей, потому каждый из них сдал по 15 рублей.

Итого: 15 рублей.

Украшение зала

В некоторых детских садиках родителей просят поучаствовать в украшении актового зала, где будет проходить выпускной утренник. Хорошо, если в группе, как это оказалось у Полины, будет родитель, который занимается этим профессионально и может сделать все самостоятельно. Иначе на это тоже придется потратиться, правда, сравнительно немного.

Так, по словам Дарьи, в их детском садике в этом году выпускается две группы, потому сумму разделили на всех. Вышло – по 2 рубля 50 копеек.

Итого: 2 рубля 50 копеек.

Сладкий стол и развлечения для детей

После утренника во многих садах для детей организуют небольшой сладкий стол. В одних учреждениях сок и печенье/пироги/фрукты приобретает администрация, в других – об этом приходится заботиться родителям.

Но есть и те, кто после утренника отправляется вместе с детьми продолжать праздник в кафе, в различных развлекательных центрах или приглашают аниматоров.

Некоторые родители нанимают аниматоров для детей

Однако, далеко не все родители на это соглашаются.

- Лично мое мнение – в этот день у детей и так достаточно впечатлений, – рассказала Дарья. – Хотя пять-шесть человек из нашей группы собираются в «Джунгли» после утренника. Мы же просто отметим дома с бабушками и дедушками».

Не совсем согласна с Дарьей Полина: они с другими родителями решили пригласить для детей аниматоров, чтобы ощущение праздника было полным. Развлекательная программа от профессионалов обойдется им в 10 рублей с каждого ребенка.

Итого: 10 рублей.

Наряд на выпускной

Тут, пожалуй, больше повезло родителям мальчиков, потому как брючки и рубашку купить проще, чем выбрать красивое платье. Например, Полина на своего сына Артема потратила 55 рублей (брюки и рубашка). Обувь, к счастью, у них была.

- Недорогое платье для девочки в среднем стоит 45 рублей, – рассказала Дарья. – Что интересно: наряд «для принцессы» напрокат обойдется ненамного меньше: от 20 до 50 рублей. Конечно, там предлагают красивейшие платья, но, я, например, не готова выложить такую сумму на один день. Потому мы купили платье за 50 рублей, чтобы потом можно было его надеть, скажем, на юбилей бабушки. Недорогие босоножки на рынке обошлись нам в 20 рублей, колготки – в 2 рубля 50 копеек, заколки/банты для прически – еще 3 рубля. В итоге: 75 рублей. На парикмахерской мы сэкономим – уложим волосы сами.

Общая средняя сумма на выпускной: 120 рублей +55/75 рублей на наряд.

Hе забывайте, что это еще довольно скромные подсчеты. Как известно, предела совершенству нет.