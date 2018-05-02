В Минске бригада кровельщиков объявила бойкот суду 3 2.05.2018, 17:21

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14 рабочих во второй раз покинули судебное заседание в знак протеста против действий суда.

24 апреля 14 истцов, членов профсоюза РЭП, покинули зал судебного заседания, после того как судья суда Московского района Минска Светлана Смолина отклонила ходатайство о проведении почерковедческой экспертизы подписей на договорах подряда, сообщает сайт praca-by.info.

28 апреля затянувшийся процесс по иску бригады кровельщиков к ОАО «Трест Белтрансстрой» снова потряс скандал: 14 рабочих второй раз покинули судебное заседание в знак протеста против действий суда. Судья Светлана Смолина отклонила ходатайство истцов об отводе судьи.

В суде был опрошен представитель Минского моторного завода, который проигнорировал предыдущие четыре заседания суда. Представитель ММЗ заявил, что пообязательствам, взятыми на себя «Специализированным строительно-монтажным поездом №1 ОАО «Трест Белтрансстрой», кровельные работы должны были проводиться 1 августа – 30 сентября 2017 года, однако работы закончились только в декабре 2017 - феврале 2018 года. Кроме того, представитель ММЗ предъявил претензии к качеству проведенных работ. Именно поэтому 1 марта 2018 года ММЗ расторг договор с «Трестом Белтрансстрой».

Завод перечислил «Тресту Белтрансстрой» за выполненные работы 68 тысяч рублей.

Кровельщики претензии в свой адрес сразу же отмели. «Как мы могли закончить работы 30 сентябяря, если строительные материалы пришли только в декабре?» – задал риторический вопрос истец Метельский.

Более того, кровельщик Юрий Сидоренко подчеркнул, что бригада выполняла массу дополнительных работ, которые нигде не задокументированы. И вообще, как говорил ранее прораб Борис Воронков, 70% выполненных работ являются не основными, а дополнительными.

Представитель ответчика начальник юридического отдела строительного «Треста Белтрансстрой» Алексей Поведенок отрицает факт проведения дополнительных работ вообще. По словам юриста, общая сумма выполненных работ составила 103 тысячи рублей.

Юрист не смог ответить, почему наниматель в лице «Специализированного строительно-монтажного поезда № 1 ОАО «Трест Белтрансстрой» четыре месяца не заключал с рабочими договора подряда; где сейчас находится журнал выполненных работ.

Впрочем, многие вопросы истцов остались без ответа по сути.

«Пока мы не исследуем все документы, и прежде всего акты проведения работ, мы не установим истину», – подчеркнул в судебном заседании бригадир кровельщиков Сергей Вечерский.

Представитель истцов правовой инспектор профсоюза РЭП Юрий Беляков повторно заявил ходатайство о проведении почерковедческой экспертизы подписей истцов под договором подряда за ноябрь 2017 года; все истцы, присутствовавшие в суде, поддержали ходатайство, и даже представители ответчика и Минского моторного завода не возражали против экспертизы. Однако судья повторно отклонила ходатайство.

Тогда Юрий Беляков заявил ходатайство об отводе судьи Светланы Смолиной, которая лишила рабочих «возможности защиты своих интересов в добросовестном судебном разбирательстве». Судья отклонила ходатайство. Вообще Светлана Смолина не удовлетворила ни одно ходатайство истцов.

После объявления решения истцы покинули знак суда. На очередное заседание суда, назначенное в тот же день, истцы не явились.

– Неуважения эти люди, которые зарабатывают на жизнь тяжким трудом, не простят никогда, - рассказал правовой инспектор профсоюза РЭП Юрий Беляков.

Бригада кровельщиков (22 человека) требует взыскать со строительного треста «Белтрансстрой» задолженность за выполненные работы по договорам подряда, выполненные в октябре 2017 года – январе 2018 года. Ответчик задолжал рабочим более 83 тысяч рублей, но признает долг только в 10 тысяч рублей. На одном из предыдущих заседаний начальник юридического отдела строительного «Треста Белтрансстрой» Алексей Поведенок вообще утверждал, что общая сумма задолженности перед кровельщиками составляет 5,5 тысячи рублей.