С музыкой и пирогами: как в Армении блокируют улицы и магистрали 2 2.05.2018, 17:32

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Фото: Reuters

В Ереване состоялась «тотальная забастовка».

Акцию гражданского неповиновения объявил лидер оппозиции Николом Пашиняном. Он призвал начать акции гражданского неповиновения, после того как парламент не утвердил его премьером, пишет bbc.com.

Во второй половине для Пашинян предложил сторонникам разблокировать дороги, чтобы желающие могли добраться в центр Еревана на очередной митинг оппозиции.

А к десяти утра весь центр города оказался заблокирован. Перекрыта была и дорога из Еревана в международный аэропорт "Звартноц".

Силы правопорядка не вмешивались в происходящее, передает из столицы Армении корреспондент Русской службы Сергей Горяшко. По его наблюдениям, освобождать улицы и дороги сторонники Пашиняна начали еще до указанного лидером протестов срока - 17 часов по местному времени.

Пассажирам пришлось добираться до аэропорта и из него пешком.

В отелях постояльцам еще накануне советовали уезжать до семи утра, если они планировали выбраться из города. Как оказалось, не зря: через "блокпосты" протестующих сейчас пропускают только журналистов - и то не везде, сообщает наш корреспондент.

Дорогу в аэропорт перекрыли жители села Паракар. Некоторые сотрудники аэропорта присоединились к акции протеста, сообщал Интерфакс.

Как сообщают журналисты, больше тысячи жителей села и его окрестностей устроили своего рода народные гуляния.

Жители села включили музыку и угощают пирогами - в том числе тех, кто только прилетел в Ереван и не может добраться до города.

Блокирована была не только автомагистраль, ведущая на аэропорт, но и движение поездов из Еревана в Гюмри. "Вся железная дорога не работает", - сказал пресс-секретарь Южно-Кавказской железной дороги Вардан Алоян.

В самом городе Гюмри люди пришли к мэрии и потребовали, чтобы мэр Самвел Баласанян присоединился к протестующим.

Ситуация в центре Еревана

В центре Еревана утром в среду также проходили акции протеста. Все основные улицы блокированы автомобилями и мусорными контейнерами, констатирует агентство Рейтер.

С утра на площади Республики собрались несколько десятков протестующих с армянскими флагами. Они выстроились живой цепью на примыкающей к площади улице Амиряна, перекрыв по ней движение.

Одни водители, подъезжая к "блокпосту", сигналили и махали митингующим из окон. Другие пытались убедить демонстрантов пропустить машины на площадь, но митингующие не сдавались, даже когда автомобили ехали прямо на них.

"Просто понимаете, это митинг, дорога закрыта", - объясняла девушка водителю сигналившего "Мерседеса". Водитель в итоге сдался и уехал.

Затем улицу перекрыли несколькими машинами. Хозяйка одной из них открыла двери и включила музыку - ту же, которая звучала вчера на площади.

Таким же образом протестующие приступили к перекрытию других улиц. К десяти утра весь центр города оказался заблокирован.

Парламент Армении утром в среду так и смог начать работу из-за отсутствия кворума, из 105 депутатов добраться до зала заседаний смогли только 33, передает корреспондент РИА Новости. Для кворума необходимо 53 голосов

"Поддерживаю [акции], но не таким способом, - сказал Армен, водитель стоявшего перед "блокпостом" такси. - Все по уму должно быть. Слушайте, врачи хотят на работу дойти, журналисты!"

"Наоборот, еще активнее будет, еще больше людей на митинг соберется. Вся страна стоит, везде перекрывают дороги. Пешком люди в Ереван идут. Несмотря на все неудобства, люди все равно поддерживают оппозицию", - уверен таксист Александр.

Правда, сам он считает, что протестовать надо иначе: "Мой сын попал между двух перекрытий, в середине стоит, и никуда не может двигаться".

Фото: AFP

Студент ереванского медучилища Тарон живет в Армавирском регионе Армении и приехал во вторник утром на учебу. Однако выяснилось, что занятий сегодня нет, а как вернуться домой, Тарон не представляет - железная дорога перекрыта.

Но к происходящему он относится нормально: "Люди хотят жить хорошо, чтобы у них работа и учеба была нормальной". Нынешняя власть, по его мнению, этому мешает.

Во вторник депутаты парламента проголосовали против избрания лидера оппозиции Пашиняна премьер-министром страны, несмотря на массовые демонстрации в его поддержку.

Фото: Getty Images

По конституции Армении у Пашиняна есть вторая попытка пройти утверждение в парламенте.

Новое голосование должно состояться 8 мая. Затем, если Пашиняна не выберут во второй раз, власть перейдет к временному правительству во главе с и.о. премьера Кареном Карапетяном. Оно должно будет назначить новые парламентские выборы.

Президент Армении Армен Саркисян в среду выразил "глубокое сожаление" в связи с тем, что политический кризис продолжается. "Призываем в течение предстоящей недели продолжить консультации по поиску путей выхода из кризиса", - сказано в его заявлении. Карапетян также призвал "сесть за единый стол [переговоров]".