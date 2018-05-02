К независимому профсоюзу РЭП присоединился прораб с БелАЭС 2.05.2018, 17:56

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Уволенный прораб судится с «Гомельпромстроем».

2 мая в суде Советского района Гомеля под председательством судьи Анатолия Капустина началось предварительное слушание дела по иску прораба ОАО «Гомельпромстрой» о взыскании среднего заработка за задержку окончательного расчета при увольнении, оплаты за сверхурочный труд, а также о возврате незаконно удержанной суммы с окончательного расчета при увольнении.

Как сообщил gomelspring.org правовой инспектор профсоюза РЭП Леонид Судаленко, представляющий интересы уволенного прораба в суде, его доверитель работал в 139-м строительном управлении ОАО «Гомельпромстрой». В последнее время трудился вахтовым методом по 15 дней на строящейся Островецкой АЭС, объемы работы все добавлялось и добавлялось, а вот заработки стремительно начали падать. Когда работник с уменьшением заработка не согласился, его уволили на основании п.5 статьи 35 Трудового кодекса (отказ от продолжения работы с изменившимися условиями труда).

- При увольнении мой бывший работодатель не выплатил своевременно окончательный расчет, не компенсировал накопившиеся неиспользованные трудовые отпуска, незаконно произвел удержание недостачи ТМЦ на сумму, превышающую мой заработок, а также не оплатил мой сверхурочный труд. Мне ничего не оставалось, как обратиться в независимый профсоюз РЭП за помощью, - заявил перед судебным заседанием уволенный работник.

Представители ответчика в суде иск не признали, настаивали на несоблюдении бывшим работником процессуальных моментов, а именно, не соблюдением предварительного порядка урегулирования возникшего трудового спора, так как работник не обратился в КТС (комиссия по трудовым спорам). Задержку в выплате окончательного расчета представители ответчика мотивировали тяжелым экономическим положением предприятия, у которого даже счета арестованы в банке.

После судебного заседания юрист профсоюза РЭП заявил, что его доверитель обратился в суд уже после увольнения, поэтому он и не обязан был обращаться в КТС. Мотивировать задержку окончательного расчета тяжелой ситуацией также недопустимо, так как закон на этот счет суров – в последний день работы отдай увольняемому все, что ему причитается, иначе санкции. Производить внесудебные удержания из окончательного расчета допускается только в размере среднемесячного заработка, в то время как у прораба удержали зарплату за три месяца.

- Похоже, у сторон по делу накопилось друг к другу достаточно взаимных претензий. В суде выявилось, что в межвахтовые периоды подотчетные материально ответственным прорабамТМЦ не передавались и на сегодняшний день недостача только «опалубки» составляет свыше BYN 60 тысяч. Думаю, будут новые судебные процессы, уже по недостаче ТМЦ», - добавил профсоюзный юрист Судаленко.

14 мая суд Советского района Гомеля приступит к рассмотрению претензий уволенного прораба по существу.