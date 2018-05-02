Как белорусы открыли купальный сезон 2.05.2018, 17:44

Фото: Надежда Бужан / TUT.BY

Репортаж с минских пляжей.

«Купальный сезон-2018 считать открытым!», — 1 мая на пляже № 5 Минского моря такой позиции придерживались минимум двое — горожанин Андрей и черепаха Глаша, пишет tut.by. Все разговоры, что вода у нас грязная и еще холодная, им нипочем. Душа требует плыть! К 14.00 Андрей окунулся трижды, а Глашу так вообще не остановить. Хотя…

— Нет, нет на глубину не нужно, — хватает хозяин в воде черепаху. — Я тебя не пущу. Погрейся на солнышке, — выносит он питомца к берегу.

Глаша греться не намерена. Секунда, две — и черепаха снова ловит волну, а хозяин — черепаху. Во вторник днем, когда на улице жара +26, журналисты отправились на Минское море. По данным редактора — поработать, по совести — позагорать.

«А не спеть ли мне песню… о любви»

Солнце приятно «обнимает» белые тела, что растянулись вдоль пляжа на цветных покрывалах. Людей много, но место желающему погреться и окунуться найдется. Загар берется неплохо. Первым по иронии судьбы страдает нос. Впрочем, ему не привыкать: на носу — лето, в носу — дымок от мангала, в окрестностях жарят шашлыки. Часть из них — праздничные. Одному из отдыхающих, Максиму, сегодня 30.

Юбилей друзья прибыли отмечать небольшой компанией. Вместо стола у ребят — дерево. Вместо торта — шашлык. Купание в программе не предусмотрено: «вода холодненькая».

— Как будете поздравлять Максима?

— Споем, — отвечают.

— А не спеть ли мне песню… о любви, — напевает Катя.

А любовь — вот она рядом. Любовь и забота о черепахе.

Светлана и ее муж, который не захотел представляться, спонтанно рванули сегодня к воде ради домашнего питомца. Глаше нужно было сменить обстановку: устала она сидеть в аквариуме.

Пока супруг страхует любимицу в воде, супруга рассказывает, что Глаша появилась у них три года назад.

— Была совсем крошечная, — показывает Светлана окружность с яйцо. — Все говорили: маленькая, маленькая, а она вот как выросла. В прошлом году мы ее первый раз на Минское море привезли.

— И как ей?

— Раз плавает, значит, нравится.

— А вы в воду не планируете?

— Вы что?! Мы не такие экстремалы.

«В таком болоте плавать нельзя»

Минчанин Андрей тоже экстремалом себя не считает. Но на пляже он сегодня в центре внимания — мужчина первый, кто не побоялся искупаться.

— Как водичка?

— Отличная, — оценивает он. — Я вот пошел окунуться — и все следом пошли. Правда, сразу вышли…

— А вы?

— А я остался, я могу в любой воде купаться. Главное, чтобы не лед. Студентом бывал на Кавказе в горах. Там снег лежал, и мы рядом окунались. Чувствуешь себя пингвином, а сейчас нормально. Теперь, кстати, вода лучше, чем будет тут летом. Почему? Потому что чистая.

Секрет своей водоустойчивости Андрея не скрывает: много лет каждое утро он принимает холодный душ.

— Случалось, и зимой купался. В холодной воде личность раздваивается, и из тебя выходит внутренний человек, — Андрей ловит наши улыбки. — Я серьезно. Открываются внутренние резервы организма — сердце лучше работает, сосуды.

— В таком болоте плавать нельзя, — не отрывая телефон от уха, ходит вдоль берега молодой человек в шляпе.

Его друзья сидят рядом на травке. Одни из немногих — в майках и легких штанах.

— Вообще-то я мерзляк, — то ли в шутку, то ли всерьез, поясняет свой наряд Сергей. — Мы не купаться приехали, а чтобы дома не сидеть.

Вдали кто-то интересуется:

— Олег, ты там как, к лету похудел? — вопрос на пляже очень актуальный.

Ответ на него типичный: тишина. Молчит Олег. А кто тут вообще Олег?!

«Людей много, вокруг грязно, но отдыхают с удовольствием»

— Пожалуйста, отразите в тексте следующий момент, — обращается к журналистам Валентина Филипповна. — К пляжу необходимо сделать подъезд и стоянку.

— Есть вопрос и с большими собаками, — продолжает речь жены Евгений Иванович. — Животные гуляют тут без намордников.

Валентина Филипповна и Евгений Иванович сидят за столиком на четыре стула, играют в карты. Рядом с ними подруга — Любовь Николаевна. Для тех, кто поленился сегодня выезжать на природу и списывает все на возраст, скажем: друзьям лет по 70.

— Снимайте нас издалека, — обращается к фотографу Валентина Филипповна. — Чтобы мы вроде и видны были, но и молодыми выглядели.

Они и вблизи так выглядят. А все почему? Потому что Любовь Николаевна, например, почти каждый день занимается скандинавской ходьбой и еще ходит в бассейн. Валентина Филипповна и Евгений Иванович предпочитают пешие прогулки.

Сегодня на пляж они приехали одними из первых — в десять утра. В полдень, рассказывают, уже шашлык ели.

— Мы дружим с 1972-го, когда кооператив построили, — возвращается на много лет назад Любовь Николаевна. — У меня на втором этаже квартира, у них на четвертом. С тех пор и дружим.

На Минском море в этом году они уже второй раз.

— Первый раз приехали сюда на Пасху, — вспоминает начало апреля Евгений Иванович. — Людей — много, вокруг грязно, но отдыхают с удовольствием. Сейчас чуть чище. Хорошо — скамеечки сделали, мангалы поставили.

— Но про подъезд к пляжу вы напишите, — напоминает Валентина Филипповна. — И про то, что пенсию пора повысить.

— Так повысили же недавно, Валентина Филипповна, — улыбается Любовь Николаевна.

— Не знаю, я не заметила.

А рыбак Александр только-только заметил, что клюет. Плоточка! Четвертая за сегодня… или пятая.

— Куда ж вы считаете, — одергивает он, как только мы заглядываем в ведро с «добычей». — Плохая примета.

Александр в кепке, куртке и штанах. Не скрывает, жарко, загорать врачи не рекомендуют, дома сидеть не хочется. Приятнее на природе — свежий воздух, уединение.

— А вы почему не отдыхаете? — спрашивает отдыхающая Елена. — Работаете? Кошмар. Я вам не завидую.

Елена тут с компанией — их ждут шашлыки и волейбол. А к вечеру, возможно, даже искупнутся.

— Не боитесь?

— Вон наши девчонки (девчонкам лет 5−6. — Прим.) уже искупались и рады, — отвечает мама.

«Душу отдыхающего могут понять только отдыхающие»

Журналисты воду попробовали и поняли — к такому плаванию пока не готовы. А, может быть, и зря. Чуть позже, уже на Комсомольском озере, подростки нам скажут: «если в названии месяца нет буквы „р“, то не важно, май это или июль, купаться разрешается».

«Душу отдыхающего могут понять только отдыхающие», — чуть позже дополнят их те, кто постарше.

А на лавочке обсыхает Александр. Он только из воды и, как оказалось, из Осиповичей.

— Проснулся, погода хорошая, дома скучно, сел на электричку — и в Минск, — рассказывает молодой человек, как начиналось его утро. — Погулял по городу, зашел в парк, ребята купаются, и я окунулся.

— А дальше какие планы?

— Может, с кем-нибудь познакомлюсь — и на вокзал, назад на Осиповичи. Завтра выходные заканчиваются.