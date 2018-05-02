В России «казаки» будут следить за порядком во время ЧМ по футболу 8 2.05.2018, 17:54

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К охране мероприятия привлекут даже «конных дружинников».

Первый заместитель атамана Всевеликого войска Донского Михаил Беспалов рассказал, что в Ростове-на-Дону казаки будут привлечены к охране порядка во время Чемпионата мира по футболу, сообщает "Настоящее время":

"Мы готовим 200 дружинников, которые будут регулярно с полицией работать, будут привлекаться и волонтеры-казаки. Плюс 100 конников в форме – у нас там больше 300 в общей сложности", – пояснил Беспалов.

По его словам, на тестовых матчах казаки "в полной мере во взаимодействии с полицией отрабатывают поддержание порядка".

"Но в отличие от полиции, мы представляем Тихий Дон, мы обозначаем, что мы – донские казаки, с лампасами, в красивой форме, улыбающиеся. Даже начинаем изучать иностранные языки, – заметил представитель казачей организации. – Конечно, мы не успеем изучить пять языков, тех, кто к нам приедет, но, по крайней мере, я думаю, что казаки всегда найдут, как людям пояснить – куда идти, как себя вести".

Также казаки, по его словам, сейчас учатся у специалистов Минздрава и и МЧС, как оказывать первую медицинскую помощь.

Чемпионат мира по футболу пройдет в России с 14 июня по 15 июля 2018 года. В Ростове-на-Дону пройдут пять матчей: четыре игры группового этапа и один матч 1/8 финала. На "Ростов-Арене" сыграют сборные Бразилии, Швейцарии, Саудовской Аравии, Южной Кореи, Мексики и Исландии.

Казаки занимаются охраной судов в нескольких российских регионах, в том числе в Москве, также их привлекали к патрулированию в Сочи во время Олимпиады. При этом казачьи организации отметились нападениями на "врагов России": на участниц панк-группы Pussy Riot, оппозиционера Алексея Навального и "Сахаровский центр" в Москве.