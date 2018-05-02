«Куплю регистрацию в доме возле гимназии. 300 долларов» 1 2.05.2018, 17:59

На минских столбах начали появляться необычные объявления.

"С целью поступления в гимназию №7 готов заплатить 250 рублей за временную прописку, вкладыш, без регистрации в паспорте по одному из следующих адресов...", - цитирует объявление Еврорадио.

Фото Евгения Ливянта

Дело в том, что в январе 2018 Александр Лукашенко с подачи Министерства образования отменил вступительные экзамены в пятые классы гимназий. Тогда же было заявлено, что поступать в школы дети будут исключительно по территориальному признаку. Все эти инновации — инициатива нового министра образования Игоря Карпенко, который считает, что право на одарённого ученика должна иметь любая школа. Что не удивительно, ведь до назначения в министерство Игорь Васильевич возглавлял Коммунистическую партию Беларуси.

Связываемся с автором объявления. Мать будущего первоклассника Юлия говорит, что действительно надеется таким образом устроить ребёнка в гимназию. Семья живёт за городом, продлёнки в местной школе нет, в классах по 30 человек. Единственный выход при новых правилах — купить регистрацию возле гимназии.

"Мы с мужем оба работаем в Минске, и нам удобно возить ребёнка в школу около работы. К тому же, я считаю, что образование в гимназиях на лучшем уровне, чем в школах, — рассказывает Юлия. — Мы разговаривали с родителями. Знаем, что в этой гимназии хорошие преподаватели и хороший подход к детям".

В интернете тоже уйма подобных объявлений. Родители активизировались перед началом приёма документов в школы и гимназии. Дочь минчанки Ольги — будущая первоклассница, но она уже думает о том, чтобы после четвёртого класса она продолжила учиться в гимназии. Объявление Ольги мы нашли на одном из форумов.

"Сначала я планировала, что ребёнок пойдёт в нашу школу и проучится в ней до пятого класса. Но экзамены отменили, и чтобы не заниматься устройством сына в гимназию через четыре года, мы решили заняться этим вопросом сейчас", — объясняет Ольга.

По её словам, перед тем как определиться с гимназией, она разговаривала с родителями, чьи дети учатся в школе рядом. И с учительницей, которая преподаёт в желаемой гимназии.

"В гимназии педагогический состав лучше. Мне, как матери, хочется дать своему ребёнку хороший старт. Я бы хотела, чтобы у него был хороший педагог", — продолжает Ольга, которая готова для достижения своей цели выложить из кармана 300 долларов за прописку.

В компаниях, занимающихся регистрацией граждан в Минске и районе, подтверждают: с апреля запросов на временную прописку "для того, чтобы ребёнок пошёл в гимназию", стало больше. Но помочь им редко удаётся.

"Это определённые адреса на определённые дома. Это случай один на тысячу, что совпадет так, как надо. Обычно, знакомые, родственники и друзья друг другу помогают. Только так", — комментируют Еврорадио в одной из компаний.

По мнению репетитора и преподавателя Евгения Ливянта, "покупка" места в гимназии через временную регистрацию станет массовым явлением, как это было в начале 1990-х, когда тем или иным образом покупали прописку возле хорошей школы. Подобная ситуация сейчас наблюдается в Украине и России.

"Это было абсолютно предсказуемо с осени 2017 года, после того как заговорили об отмене экзаменов в гимназию, — считает Ливянт. — Я всегда говорил, что нас ждёт возвращение бизнеса 90-х — продажа регистрации. Если тогда это было неофициально, то сейчас — вполне официально. Сдаёшь комнату, платишь налоги, регистрируешь. Этому нельзя противостоять. И это будет повсеместно. в ментальности белорусского народа заложено, что детям нужно дать хорошее образование. Одним из элементов этого является обучение в хороших школах. Поэтому страсти будут разгораться".