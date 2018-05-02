Оршанские школьники будут изучать китайский язык как основной 2 2.05.2018, 18:22

Китайский язык в средней школе №16 будут изучать с третьего класса.

В 2018/2019 учебном году в средней школе №16 г. Орши китайский язык, начиная с 3-го класса, будут изучать как основной иностранный.

Как сообщает сайт vitvesti.by, начало сотрудничеству положило соглашение с Институтом китаеведения имени Конфуция БГУ и создание на базе школы Центра изучения китайского языка и культуры.

Только в этом году оршанцы Ульяна Койда и Илья Рубаньков завоевали дипломы III степени на заключительном этапе республиканской олимпиады по китайскому языку и стали обладателями специальной стипендии за успехи в изучении китайского языка и культуры. Некоторые школьники и педагоги побывали в летнем образовательном лагере в КНР.

В настоящее время в оршанской СШ №16 китайский язык факультативно изучают более 100 учащихся.