США удвоили помощь Украине на укрепление кибербезопасности 2.05.2018, 18:26

Американская помощь Украине на укрепление кибербезопасности удваивается с $5 миллионов до $10 миллионов.

Соединенные Штаты Америки увеличили помощь Украине на борьбу с киберпреступностью.

Об этом сообщил помощник государственного секретаря США Уэсс Митчелл на брифинге в Киеве, который транслировал телеканал «112 Украина».

Он отметил, что обсуждал вопрос кибербезопасности с высшими должностными лицами в Украине.

«Мы обсудили вопрос кибербезопасности, и я с гордостью могу объявить, что мы удваиваем размер помощи в этом направлении – в укреплении кибербезопасности – с $5 млн до $10 млн», – сказал Митчелл.

В сентябре 2017 года Вашингтон выделил Киеву $5 млн для укрепления кибербезопасности.