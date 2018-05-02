Пассажир троллейбуса, врезавшегося в столб: Почему водитель ничего не объявил? 4 2.05.2018, 18:48

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Фото: euroradio.fm

В аварии пострадали почти все пассажиры, которые были в салоне.

На улице Куйбышева в Минске троллейбус 29-го маршрута врезался в столб. В аварии пострадало 10 человек — почти все пассажиры, которые были в салоне.

Елена Калмыкова была среди пассажиров злосчастного троллейбуса. Она попала в больницу с сотрясением мозга и гематомами. В одной палате с ней — девушка, у которой осколками стекла сильно оцарапано лицо, передает euroradio.fm.

Талончик из того самого троллейбуса

Фото: euroradio.fm

По словам Елены, троллейбус выехал на тротуар почти сразу после того, как тронулся с остановки. У водителя было несколько секунд на то, чтобы предупредить пассажиров о столкновении — но он этого почему-то не сделал:

“Я сидела в начале салона (там, где сиденья развёрнуты друг к другу), смотрела вперёд. Мы только отъехали от остановки “Коммунистическая” — троллейбус даже скорость не набрал — смотрю, выехали на тротуарную часть с дороги, с проезжей части, и уже почему-то едем по тротуару. И я смотрю — троллейбус едет прямо в этот столб… Думаю, ну, сейчас, наверное, он и остановится. Но никакой реакции не последовало. И понимаю — сейчас врежемся... Успела руками ухватиться за поручень, который сбоку там, на стене. А потом — удар.

Фото: euroradio.fm

Большинство пассажиров не видело, что сейчас будет столкновение. Многие подумали, что троллейбус переворачивается на бок — вот так они потом рассказывали. А это он въехал на бордюр и немножко наклонился. Почему водитель ничего не объявил? Я сначала подумала, что ему плохо стало. Что он потерял сознание и перестал управлять троллейбусом. А потом, когда я очнулась, водитель, как ни в чём не бывало, в своей кабине, названивает по телефону. Он вызывал скорую и ещё кому-то звонил. И говорит: “У меня неисправны тормоза”. Но кто выпустил троллейбус на рейс с неисправными тормозами?"

От других пассажиров, которые были в салоне, Елена слышала, что водитель говорил по телефону и во время движения. Но правда это или нет, девушка судить не берётся.

Фото: euroradio.fm

Первыми на помощь пассажирам пришли прохожие и сотрудники Министерства обороны, которое расположено неподалёку — они принесли аптечки и медикаменты и оказывали первую помощь. Врачи приехали очень быстро, по неофициальной информации, к месту аварии было направлено пять карет скорой помощи.

Фото: euroradio.fm

“Никаких претензий у меня нет, — говорит Елена. — Хотя, конечно, хотелось бы получить компенсацию. У женщины, которая рядом лежит, лицо сильно пострадало. Лоб зашит на видном месте, и, по всей видимости, впереди дорогие пластические процедуры. По телевизору выступал чиновник из Министерства транспорта и сказал, что всем пострадавшим будет выплачена компенсация. Она на это очень надеется”.

По предварительной информации, причиной аварии стала техническая неисправность троллейбуса.