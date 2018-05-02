Казус младшего капрала 1 Евгений Ихлов, Facebook

2.05.2018, 18:58

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Фото: Facebook

Почему они так злобны, истероидны, и так не умеют видеть многолетнюю перспективу.

Чтобы понять отличие Первой и Второй Холодных войн в СССР/России, надо представить, что Первую Холодную войну с обеих сторон вели маршалы и генералы, ветераны Второй Мировой (с американской стороны - Корейской войны) и политики, видевшие как волнами меняются тенденции.

Вторую Холодную войну со стороны Эрэфии ведут те, кто в годы Первой был в вооруженных силах или спецслужбах на очень невысоких должностях, исключающих самостоятельность. Или на очень небольших постах.

С одной стороны, их травмировало своей неожиданностью крушение советского мира, с другой - для них карьера только и началась по-настоящему. Они со своего уровня совершенно не могли понять, почему все, что было для них социальным космосом, вдруг стало распадаться. Но имеющиеся у них навыки помогли расшвырять дилетантов-интеллигентов и слишком неповоротливых советских бюрократов.

Поэтому они так злобны и истероидны. И так не умеют видеть многолетнюю перспективу. Оказавшись "Детьми революции", ее главными бенефициарами, они навсегда впитали панический страх перед следующей, на этот раз сбрасывающей уже их.

В ходе Первой Холодной носителем такого страха среди верхушки был только Андропов - свидетель Венгерской Национальной революции 1956 года и уличных расправ с тамошними чекистами ("авоши").

Здесь можно привести в пример Гитлера и всю его генерацию.

Храбрый младший капрал (или старший ефрейтор - т.е. подчиненных солдат еще не полагалось) - Железный крест сразу 1-ой степени (как мне подсказал уважаемый Борис Соколов, его, как правило, давали офицерам).

Причин, по которым вдруг рухнул фронт, уже вновь приблизившийся к Парижу, и почему разразилась революция - не понял.

В отличие от кайзеровского высшего офицерства и кайзеровских политиков и бюрократов, представления о том, как можно справляться с новыми проблемами, как восстанавливать армию и страну, не имел.

Поэтому пришел к простому выводу: враги и измена. И собрал вокруг себя таких же, решивших, что если делать все наоборот тому, как вели себя во Втором рейхе, то будет блистательный и могущественный Третий…

Евгений Ихлов, Facebook