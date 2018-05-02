Льюис о старте на ЧМ-2018: У меня нет нервозности или какого-то чрезмерного волнения 4 2.05.2018, 19:03

Стартуют белорусы на чемпионате мира 4 мая матчем против шведов.

Главный тренер сборной Беларуси Дэйв Льюис поделился ожиданиями от старта национальной команды на чемпионате мира в Дании, передает «Трибуна».

«У меня нет нервозности или какого-то чрезмерного волнения. И, тем не менее, чемпионат мира – это каждый раз новый вызов. У нас много новых игроков, так что команда с нетерпением ждет старта.

Товарищеские игры были возможностью определиться с составом: кто будет играть и в каких связках.

У нас хватает хороших голевых эпизодов, но нам нужно не забывать и о тех компонентах, которые важны для того, чтобы забивать: брать отскоки, играть на острие, создавать помехи для обзора чужому голкиперу. Это навыки, о которых мало говорится. Мы стараемся делать на этом акцент каждый день», – сказал Льюис в эфире СТВ.

Стартуют белорусы на чемпионате мира 4 мая матчем против шведов.