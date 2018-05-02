Белорусская фирма продает туры в оккупированный Крым 9 2.05.2018, 19:08

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У клиентов могут быть проблемы.

Поехать на автобусе к морю в Крым за 200 рублей через территорию России предлагает минская фирма «Альтонель Тур». Правда, продавец забывает предупредить клиента, что подобные поездки не совсем законные и после подобного отдыха у человека могут быть проблемы с украинскими госорганами, передает «Белсат».

В турфирме рассказали, что чтобы поехать в Крым через Россию достаточно иметь белорусский или российский паспорт и купить билет. А в ответ на вопрос законно ли это, нам посоветовали обратиться в пограничный комитет Беларуси, мол фирма только продает билеты.

В пограничном комитете от ответа уклонились, сообщив, что они отвечают только за белорусскую границу.

А вот в пограничном комитете Украины нам сообщили, что Крым – это оккупированная территория, и посещать полуостров через территорию России незаконно. Граждане, которые так путешествуют, не только не смогут попасть на территорию Украины, но и получат штраф – до 390 BYN. Запрет на въезд составляет до трех лет.

Беларусь официально не признает оккупацию Крыма. В 2016 году МИД Беларуси опубликовал информацию о том, что при планировании поездки в Крым необходимо исходить из того, что въезд – выезд на полуостров при направлении транзитом через территорию материковой Украины с туристическими целями «не представляется возможным». А при посещении Крыма через территорию РФ белорусам следует иметь в виду, что это может послужить основанием для отказа во въезде на территорию Украины.

Большинство членов ООН не признает крымского референдума, состоявшегося в 2014 году. Западное сообщество ( «Большая семерка», государства-члены НАТО, Евросоюза, Совета Европы) расценило действия России как агрессию, аннекси. части украинской территории, нарушение ее территориальной целостности.

15 апреля 2014 Верховная Рада Украины приняла закон, который объявил Крым и город Севастополь территориями, оккупированными в результате «вооруженной агрессии Российской Федерации».