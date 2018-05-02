Правящая партия Армении согласилась исполнить волю народа 2.05.2018, 19:27

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Фото: nyut.am

Республиканская партия Армении согласилась поддержать Никола Пашиняна.

Республиканская партия Армении проголосует за того кандидата в премьеры, кто будет обладать поддержкой одной трети депутатов парламента. Об этом заявила представитель пресс-службы партии, передает РБК.

«8 мая у нас будет премьер-министр. Мы не будем выдвигать собственного кандидата. Если будет кандидат, которого будет поддерживать 1/3 депутатов парламента, мы будем его поддерживать, кто бы он ни был», — сказала она.

Новая попытка избрать премьера Армении состоится в парламенте страны 8 мая. Предыдущая, состоявшаяся 1 мая, потерпела неудачу. Лидер армянских протестов Никол Пашинян, который был единственным кандидатом на пост премьера, не набрал необходимого числа голосов. Его выдвинул в качестве кандидата на пост премьера оппозиционный блок «Елк», который он возглавляет в парламенте.

Против кандидатуры Пашиняна выступила как раз правящая Республиканская партия Армении, у которой большинство голосов в парламенте. Для победы Пашиняну необходимо было получить как минимум 53 голоса. За его кандидатуру выступили 45 депутатов, против — 56.

Исход голосования стал причиной новой волны протестов в Армении. 2 мая демонстранты перекрыли магистрали, метро и дорогу к аэропорту Еревана, а также парализовали работу железнодорожного транспорта по всей республике. В итоге заседание парламента в среду было сорвано из-за отсутствия кворума, оппозиция объявила бойкот, а некоторые депутаты не смогли добраться до здания парламента из-за протестов.