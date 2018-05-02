За последний год 45% белорусов купили что-либо в Интернете 2.05.2018, 19:37

По прогнозам аналитиков, в 2018-м рынок электронной торговли вырастет на 20%.

Рынок электронной коммерции весьма перспективен. Марина УРБАНОВИЧ, руководитель отдела запуска онлайн-бизнеса маркетплейса Deal.by, отметила, что согласно исследованию аналитического центра e-data.by, за последний год 45% белорусов, или 4,3 млн человек, купили что-либо в Интернете. По официальным данным, в 2017 году товарооборот товаров и услуг в Интернете составил 568 млн долларов, передает aif.by.

По прогнозам, в 2018-м рынок вырастет на 20% и превысит 681 млн долларов.

Тем, кто собирается запускать интернет-магазин, рекомендуется начинать со знакомых товаров или услуг, если вы уже успешно продавали что-либо офлайн: не придется узнавать тонкости сферы. Если нет, сначала лучше оценить рынок и узнать, продажи каких товаров и услуг пользуются наибольшим спросом и сколько конкурентов уже продают их. Первое можно узнать из аналитики на сайте e-data.by, второе – изучив торговые площадки, такие как Deal.by. Некоторые торговые площадки могут бесплатно подготовить индивидуальный анализ спроса.

Так, белорусы покупают в Интернете одежду, обувь и аксессуары, технику и электронику, продукты питания для дома, косметику и парфюмерию, товары для детей, билеты на мероприятия.