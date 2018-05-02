Украина призвала ЕС расширить персональные санкции против приближенных к Кремлю 2.05.2018, 19:44

Украина призвала страны Евросоюза усилить давление на РФ.

Евросоюз должен расширить персональные санкции против близкого окружения президента России Владимира Путина. Об этом в ходе международной конференции "Цена российской агрессии в Украине: свидетельство похищений, пыток и убийств" в Европарламенте заявил представитель Украины при Евросоюзе Николай Точицкий, сообщает "Укринформ".

Дипломат уточнил, что речь идет о так называемом европейском санкционном "списке Магнитского", к введению которого недавно призвала группа депутатов Европарламента.

"Украина убеждена, что имеющиеся санкции против России создают необходимое давление для того, чтобы убедить нашего великого соседа в том, что ценности не в том, чтобы иметь большую территорию за счет тысяч смертей украинцев. Мы глубоко убеждены, что масштабные нарушения прав человека против граждан Украины, включая похищения, пытки, убийства, незаконные заключения на оккупированных территориях на Донбассе и в Крыму, должны иметь последствия в решениях Евросоюза", – сказал он.

26 апреля группа депутатов Европарламента из 45 человек подписала обращение к главам стран – членов Европейского союза и руководству Европейского совета с предложением ввести санкции против окружения Путина и предприятий, связанных с Кремлем.

Европарламентарии предлагают ввести новые санкции по отношению к российским бизнесменам, которые прикрывают отмывание нелегальных активов на территории стран-членов ЕС и помогают антидемократической деятельности Путина.